Un, due e tre sberla

Oltre al successo e ai numeri stellari, per Squid Game arrivano anche i primi guai. Negli ultimi giorni, infatti, il thriller coreano (diventato la serie originale Netflix più vista di sempre) è stato oggetto di polemiche da parte di amministrazioni e comitati locali che hanno intimato ai genitori di vietarne la visione ai figli. Affascinati dalle challenge di TikTok, infatti, sono stati diversi i bambini e i teenager che hanno provato a replicare alcuni dei giochi più pericolosi al centro dello show.

La pericolosa influenza di Squid Game sui fan più giovani

La denuncia più recente è arrivata dal sud dell’Inghilterra, nello specifico dal Bedfordshire. Dove il consiglio comunale, a partire dalle segnalazioni del team che si occupa dei programmi di tutela e salvaguardia dell’educazione, ha allertato le famiglie su una serie di casi che hanno coinvolto numerosi minorenni. Attraverso una mail rivolta a familiari e tutori legali, hanno consigliato loro di «tenere gli occhi ben aperti e rimanere vigili, visto il numero crescente di report che registrano un sensibile aumento della percentuale di bambini e adolescenti invischiati in competizioni violente ispirate a Squid Game. Prodotto che, almeno da quanto indicato dal network, sarebbe destinato a un pubblico d’età superiore ai 15 anni», si legge nella lettera riportata dal Guardian. «I toni e i contenuti del racconto sono aggressivi, per nulla adatti a soggetti facilmente influenzabili e in una fase così delicata della crescita».

Le challenge pericolose tratte da Squid Game

Nel k-drama, i personaggi tentano di dare una svolta alla loro precaria situazione economica prendendo parte a una serie di competizioni. In caso di vittoria, proseguono la corsa verso l’ambito premio finale in denaro. In caso di sconfitta, invece, vengono uccisi. Sebbene buona parte delle prove richiedano armi ed equipaggiamenti specifici, molte non sono altro che la versione cruenta di giochi da strada come le biglie o il tiro alla fune. Dunque, facili da riprodurre. Anche per un bambino che abbia 6 anni o poco più. Che, pur non guardando direttamente gli episodi, spesso ne viene a conoscenza attraverso i social, dove gli utenti postano la loro personale interpretazione delle gare. Nei cortili delle scuole di tutto il mondo gli studenti più giovani hanno iniziato a trovare soluzioni alternative a quelle proposte da Squid Game per punire i perdenti. Come nel caso di un istituto in Belgio dove, impegnati a giocare a Un, due, tre stella, i ragazzini hanno iniziato a malmenare chiunque si muovesse. Sono stati numerosi anche gli avvertimenti sul cosiddetto Honeycomb, la macabra sfida del biscotto al bicarbonato che impone a chi gareggia di estrarre la forma al centro senza rompere il dolcetto. Un esercizio di precisione da portare a termine con l’utilizzo di un ago sottilissimo. Tra tutte le sfide, è stata probabilmente la più virale sul web. Ma anche una delle più rischiose: nel tentativo di preparare i dolciumi, diversi bambini si sono ustionati con il caramello bollente.

Anche le scuole si attivano per allertare i genitori

L’allarme lanciato dal Bedfordshire non è stato un caso isolato. Sono stati diversi anche gli insegnanti che hanno pensato di ragguagliare immediatamente le famiglie prima che la situazione degenerasse. A Lincoln, ad esempio, il preside della scuola elementare Sir Francis Hill Gareth Nichols, coadiuvato dai docenti, si è accorto che un gruppetto di alunni di nemmeno 7 anni discuteva della serie nei minimi particolari e, negli intervalli, si calava in maniera fin troppo realistica nei panni dei personaggi. «Abbiamo immediatamente contattato chi di dovere e suggerito alle mamme e ai papà di controllare le impostazioni di computer, smartphone e smart tv», ha spiegato, «Non è da escludere, infatti, che conoscendo dati d’accesso e password, i figli abbiano guardato quelle scene senza che loro lo sapessero o gli avessero accordato il permesso di farlo».