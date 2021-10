Halloween, il costume di Squid Game è il più ricercato del 2021

La serie tv Netflix Squid Game spopola anche ad Halloween. Secondo uno studio condotto da Design Bundles, quasi un terzo delle 11 ricerche sulle maschere più popolari ispirate a personaggi di film e serie tv sono effettuate con le parole chiave «Costume Squid Game».

Squid Game, il costume più cercato a Halloween

Nella classifica delle maschere più cercate alle spalle di quelle di Squid Game ci sono i grandi classici della notte delle zucche ovvero Catwoman, Harley Quinn di Suicide Squad, Joker e Spider-Man, che compongono la prima parte della classifica dei vestiti di Halloween più googolati nel 2021.

Più in basso in classifica si piazzano l’Uomo Ragno, Pennywise, Harry Potter e Wonder Woman.

La serie tv coreana del resto è la più vista di sempre di Netflix, con 142 milioni in soli 28 giorni. Il record precedente era detenuto da Bridgerton, che 82 milioni di spettatori. Letteralmente Il gioco del calamaro, Squid Game narra la storia di un gruppo di persone disperate che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza emulando i giochi tradizionali dei bambini per vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won, pari a circa 33 milioni di euro.

Negli Stati Uniti, però, non tutti i ragazzini potranno indossare la maschera del momento.

Negli Usa Squid Game vietato a Halloween

Tre scuole elementari del distretto di Fayetteville-Manlius, nello stato di New York, hanno detto no ai costumi di Halloween che riprendono la seguitissima (e molto controversa) serie di Netflix Squid Game.

I presidi di tre istituti hanno inviato una e-mail ai genitori degli alunni, dicendo che gli abiti rossi e le maschere nere sono vietati a causa del «messaggio violento» della serie sudcoreana. «A causa delle preoccupazioni sulla potenziale natura violenta del gioco è inappropriato» , si legge nella lettera inviata ai genitori della Mott Road Elementary School, riportata dal New York Post: «E anche un costume di Halloween ispirato a questa serie non soddisfa le nostre linee guida».