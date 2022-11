Squid Game, l’attore Oh Yeong-su denunciato per molestie sessuali

L’attore Oh Yeong-su, uno dei protagonisti della serie da record Squid Game, è stato denunciato per molestie sessuali. La notizia è rimbalzata nelle scorse ore dopo che il giornale Korea JoongAng Daily, edizione inglese del quotidiano nazionale sudcoreano JoongAng Ilbo, ha pubblicato i dettagli. Oh Yeong-su è il primo attore sudcoreano ad aver vinto un Golden Globe e lo ha fatto grazie al suo personaggio 001, celebre protagonista della serie Netflix. La vicenda risalirebbe al 2017 ma la donna molestata pare abbia denunciato l’accaduto nel dicembre scorso.

Oh Yeong-su rinviato a giudizio per aver toccato in modo illecito una donna

Il quotidiano sudcoreano ripercorre la vicenda e spiega come la donna avesse denunciato la vicenda nello scorso dicembre. Oh Yeong-su è stato rinviato a giudizio con l’accusa di cattiva condotta sessuale per aver toccato in modo illecito il corpo della sua accusatrice cinque anni fa, nel 2017. Inizialmente il caso era stato archiviato, ma dopo un ricorso è stato riaperto dalla procura. L’attore inizialmente di aver «tenuto per mano la donna per illustrarle la strada intorno un lago». Poi, durante un’intervista, ha spiegato di essersi scusato non per ammettere un’eventuale colpa ma «perché la persona aveva detto che non intendeva creare clamore attorno a questa situazione, ma non significa che stia ammettendo di essere colpevole».

Oscurato lo spot con lui protagonista

Variety riporta che il ministero della Cultura sudcoreano avrebbe oscurato uno spot pubblicitario con Oh Yeong-su protagonista. E mentre il tempo scorre e la seconda stagione di Squid Game è sempre più vicina, Netflix sulla vicenda resta in silenzio e non si sa se la piattaforma stia pensando a eventuali azioni. Oh Yeong-su ha 78 anni e in carriera ha interpretato oltre 200 ruoli, avendo iniziato a recitare nel lontano 1967. Si tratta di un volto storico della tv e del cinema sudcoreano, ma adesso starà ai procuratori di Suwon accertare l’eventuale molestia dell’attore.