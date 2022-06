Squid Game 2, le anticipazioni: tornano Gi-hun e la bambola Young-hee

È ufficiale, Squid Game avrà una seconda stagione. Se ne parlava ormai da mesi, tanto che diversi rumors la davano come fatta già a gennaio, ma ora arriva la certezza. La serie sudcoreana dei record, capace di totalizzare 1,54 miliardi di ore di visualizzazione nel primo mese, sta per tornare. Alla regia ci sarà ancora una volta Hwang Dong-hyuk che, tramite una lettera sulla piattaforma streaming, ha già anticipato alcuni dettagli sulla trama e sui protagonisti. I telespettatori potranno rivedere Gi-hun e Front Man, già apparsi nella prima stagione, oltre a Young-hee. Per chi non lo sapesse, si tratta della celebre bambola robotica di dimensioni colossali che ha spopolato sui social network, soprattutto su TikTok. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi da Squid Game 2, ma se non avete ancora visto la prima stagione fermatevi qui: le anticipazioni infatti contengono alcuni spoiler sulla trama.

Squid Game 2, le anticipazioni sulla nuova stagione: allerta Spoiler

«Ci sono voluti 12 anni per dare vita a Squid Game», ha dichiarato il regista Hwang Dong-hyuk sul sito ufficiale di Netflix. «Sono bastati 12 giorni per far sì che divenisse la più popolare di sempre». Il cineasta, responsabile già della prima stagione, ha poi presentato alcune novità dei nuovi episodi. Tornerà infatti Gi-hun, vincitore e unico sopravvissuto dei cruenti giochi originali, nei cui panni ci sarà ancora una volta Lee Jung-jae. Già dal finale della prima stagione, l’uomo aveva deciso di rinunciare alla vita agiata che lo attendeva per fare guerra ai creatori dei giochi. In Squid Game 2 i fan potranno vedere inoltre proprio Front Man, gestore e organizzatore della macabra competizione. Possibile anche un cameo del reclutatore dei concorrenti, che attirava le ignare vittime attraverso il popolare gioco di carte coreano ddakji.

Fra i ritorni più attesi di Squid Game 2 però c’è quello di Young-hee, la bambola robotica che decretava l’esecuzione nel primo letale gioco della serie, Luce rossa, luce verde. Il personaggio si ispira all’omonimo, ma decisamente meno sadico, personaggio che anima i libri scolastici per le scuole elementari in Corea del Sud. La vera notizia però riguarda l’introduzione di Cheul-soo, il fidanzato di Young-hee. Nei già citati manuali scolastici coreani, è infatti l’amichetto con cui la bambina ama passare il tempo e divertirsi in numerosi giochi. È dunque molto probabile che il ragazzino diventi la nuova mascotte della seconda stagione, come si può intuire dal primo poster ufficiale disponibile sui social. Lo scorso aprile Collider parlò del possibile ritorno dell’attrice HeYeon Jung. Sebbene il suo personaggio, la giocatrice numero 67 Kang Sae-byeok, sia morta durante i giochi, è probabile che la donna torni nei panni della sorella gemella.