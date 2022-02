Squalo fantasma, il raro animale avvistato in Nuova Zelanda

Avvistato in Nuova Zelanda un rarissimo cucciolo di squalo fantasma. Un gruppo di scienziati locali si è infatti imbattuto nell’esemplare, ormai senza vita, durante una ricerca sulle specie che popolano le acque attorno all’Isola del Sud. Gli avvistamenti di tali animali, noti anche come chimere, sono incredibilmente rari, dato che sono soliti abitare le zone più profonde degli oceani. Per gli scienziati, intervistati dalla Bbc, si tratta di una «scoperta incredibile che potrà aiutare a conoscere nuovi dettagli sullo stadio giovanile della specie».

Squalo fantasma, una specie simile alla razza

Lo squalo fantasma, specie imparentata anche con la razza, deve il suo aspetto vacuo e spettrale a una corporatura quasi totalmente cartilaginea. La maggior parte degli esemplari ama le acque profonde, anche se in alcuni casi è stato possibile notarli nelle basse aree costiere. È il caso del recente avvistamento del National Institute of Water and Atmospheric Research, che si è imbattuto nel corpo di un cucciolo a 1,2 chilometri di profondità. Secondo una prima analisi, si tratterebbe di un esemplare appena nato, probabilmente da poco uscito dal proprio guscio. Gli scienziati hanno infatti rinvenuto nel suo stomaco tracce di tuorlo d’uovo.

Gli embrioni di squalo fantasma, infatti, si sviluppano all’interno di uova strette e allungate deposte sul fondo del mare. Durante la fase che precede la nascita, si nutrono dello stesso uovo fino a quando non giunge il momento della schiusa. «Avvistare questi animali è molto raro», ha detto alla Bbc il dottor Brit Finucci, a capo del team di ricerca. «Ancor di più lo è imbattersi nei cuccioli, che hanno caratteristiche diverse dagli adulti». I piccoli, secondo gli scienziati, possono differenziarsi dal resto della specie per dieta, abitudini di vita e persino aspetto. «La scoperta ci aiuterà a capire ancora meglio la biologia di questi particolari animali».

Squalo fantasma, nel mondo oltre 50 specie diverse

Prossimo passo sarà ora prelevare un campione di tessuto e materiale genetico per capire se ad essere stata individuata è una specie o ancora sconosciuta. Come riporta Euronews, infatti, esistono circa 50 specie diverse di squalo fantasma in tutto il mondo, alcune più note di altre. Amanti delle profondità, si crede abitino le acque da 400 milioni di anni, ben prima dell’avvento dei dinosauri. Questi pesci sono completamente ciechi e, per orientarsi, utilizzano l’elettrorecezione, ossia la capacità di percepire le scosse elettriche di altri organismi. Si cibano principalmente di vermi marini, ricci di mare e piccoli molluschi che vivono sul fondale. Singolare la tecnica di accoppiamento. I maschi infatti sono dotati di un organo sessuale retrattile sulla testa, mentre le femmine grazie a due uteri possono deporre più di un uovo alla volta.