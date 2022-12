Spy stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Paul Fieg dirige Melissa McCarthy e Jason Statham nella commedia Spy del 2015, in onda su Rai4 stasera 17 dicembre alle 21.20. La trama ha come protagonista un’analista della Cia che lavora dietro le quinte e aiuta un agente segreto, di cui è da sempre innamorata, durante le sue missioni. Quando quest’ultimo muore in missione, decide di andare in prima linea ma la sua inesperienza le darà più di un problema. Nel cast anche Jude Law, Bobby Cannavale e Rose Byrne. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o sull’app RaiPlay.

Spy, trama e cast del film stasera 17 dicembre 2022 su Rai4

La trama del film in onda su Rai4 ha come protagonista Susan Cooper (Melissa McCarthy), analista della Cia che non ha mai lavorato sul campo. Suo compito è infatti stare dietro una scrivania e seguire da remoto un agente segreto in missione. Si tratta dell’operativo Bradley Fine (Jude Law), di cui Susan è profondamente innamorata sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. Durante una missione in Bulgaria, però, qualcosa va storto e Fine rimane vittima di un agguato di Rayna Boyanov (Rose Byrne), figlia un famoso terrorista. La Cia è scossa e, mentre tutti piangono la morte di Fine, con coraggio Susan si offre volontaria per andare sul campo e vendicare l’amico.

Nonostante l’imbarazzo e i dubbi iniziali, la direttrice della Cia Elaine Crocker (Allison Janney) accetta l’idea. Una mossa che manda su tutte le furie Rick Ford (Jason Statham), veterano dell’agenzia che si dimette per lo sdegno. Susan, che non ha mai svolto una missione sul campo, decide di affidarsi all’amica di una vita Nancy Artingstall (Miranda Hart) per farsi guidare passo dopo passo. Giunta a Parigi sotto falsa identità che però non riesce mai a ricordare, darà inizio a un viaggio in tutta Europa che toccherà anche Roma. Momenti comici e ai limiti del surreale scateneranno il caos nella malavita, soprattutto quando Ford si fa vivo con il solo obiettivo di finire la missione per conto suo.

Spy, 5 curiosità sul film stasera 17 dicembre 2022 su Rai4

Spy, gli infortuni sul set di Melissa McCarthy

Melissa McCarthy, volto della protagonista Susan, durante le interviste promozionali ha dichiarato che Spy è il film più impegnativo cui ha mai lavorato. Più volte ha avuto un incidente, procurandosi vari infortuni a mani e gambe con graffi e lividi. Per addestrarsi nelle arti marziali, l’attrice ha seguito un corso speciale con l’aiuto di una stuntwoman.

Spy, Bobby Cannavale ha partecipato su invito della fidanzata

Nel cast è presente anche Bobby Cannavale, vincitore di due Emmy Awards per Will & Grace e Boardwalk Empire. L’attore ha dichiarato di aver partecipato al film solo per la presenza della fidanzata Rose Byrne. I due sono insieme dal 2012, tre anni prima della pellicola, e hanno oggi due figli, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2017.

Spy, gli omaggi alla saga di James Bond

Il film di Feig presenta in più occasioni un omaggio alla saga di spionaggio per eccellenza di 007. Il poster ricorda da vicino la locandina di Missione Goldfinger e lo stesso personaggio di Jude Law si ispira a James Bond. Tanti i richiami alla superspia di Fleming, dal look alle movenze in missione fino all’irresistibile fascino sulle donne.

Spy, nel cast anche il marito della protagonista

Il cast del film in onda stasera su Rai4 comprende anche Ben Falcone, marito nella vita reale di Melissa McCarthy. L’attore interpreta un turista che chiede indicazioni alla protagonista durante un inseguimento. Curiosamente, Falcone era presente sul set mentre la moglie e Statham dovevano girare una scena a letto, tanto da aver chiesto al collega di «tenere le mani a posto».

Spy, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di circa 65 milioni di dollari, il film ne ha incassati oltre 230 in tutto il mondo, di cui 2.5 solo in Italia. Per quanto riguarda la critica, vanta il 95 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un indice di gradimento del pubblico del 78 per cento. Due le nomination ai Golden Globes per le categorie “Miglior film commedia o musicale” e “Miglior attrice protagonista” per Melissa McCarthy.