Dopo il debutto al Gran Premio di Silverstone, la Sprint Race Qualifying torna a Monza per il GP d’Italia, in programma questo fine settimana. Nata per rendere più movimentato il weekend di gara di Formula 1 e coinvolgere così il pubblico più giovane, la Sprint Race è stata approvata dalla Fia il 26 aprile: si tratta, in pratica, di una mini corsa della durata di 100 km (25/30 minuti), senza pit-stop e cambio gomme obbligatori, che assegna dei punti ai primi tre piloti e che al tempo stesso stabilisce la griglia di partenza della gara della domenica.

Sprint Race, come cambia il weekend di F1

Il format della Sprint Race, che è stata introdotta dalla Fia in tre Gp e che a Monza scatta sabato 11 settembre alle ore 16:30, cambia la programmazione del weekend di gara di Formula 1: FP1 (prove libere) e Q1, Q2 e Q3 si spostano al venerdì, mentre appunto il sabato pomeriggio, dopo le Fp2, i piloti corrono la mini gara che determina la griglia di partenza del Gran Premio.

Sprint Race, la griglia di Monza

A Monza la Sprint Race Qualifying dura 18 giri. I primi tre classificati della Sprint Race guadagneranno dei punti nella classifica piloti: 3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. A livello statistico, la mini gara (in cui potrà ogni pilota arriverà al traguardo con le gomme con cui è partito) assegnerà anche la pole position. Questo ‘ordine di partenza, determinato dal risultato delle qualifiche.

1. Bottas (Mercedes) 1’19”555

2. Hamilton (Mercedes) 1’19”651

3. Verstappen (Red Bull) 1’19”966

4. Norris (McLaren) 1’19”989

5. Ricciardo (McLaren) 1’19”995

6. Gasly (AlphaTauri) 1’20”260

7. Sainz (Ferrari) 1’20”462

8. Leclerc (Ferrari) 1’20”510

9. Perez (Red Bull) 1’20”611

10. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’20”808

11. Vettel (Aston Martin) 1’20”913

12. Stroll (Aston Martin) 1’21”020

13. Alonso (Alpine) 1’21”069

14. Ocon (Alpine) 1’21”103

15. Russell (Williams) 1’21”392

16. Latifi (Williams) 1’21”925

17. Tsunoda (AlphaTauri) 1’21”973

18. Schumacher (Haas) 1’22”248

19. Kubica (Alfa Romeo) 1’22”530

20. Mazepin (Haas) 1’22”716