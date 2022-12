Spotify Wrapped 2022: quali sono le canzoni e gli artisti più ascoltati

Spotify, la piattaforma streaming di musica, ha pubblicato i dati d’ascolto dell’anno con il riassunto Wrapped 2022, una statistica effettuata per valutare i gusti, le tendenze e le passioni musicali prelevando i dati su 456 milioni di utenti.

La canzone e l’artista che hanno trionfato secondo Spotify Wrapped

Quest’anno svetta per il terzo anno consecutivo, la star portoricana Bad Bunny, che si conquista la gloria di essere l’artista più ascoltato a livello globale, invece la canzone con il maggior numero di stream del 2022 è As It Was di Harry Styles. L’ex One Direction cavalca l’onda positiva di questo periodo d’oro, che l’ha visto, al di fuori del mondo della musica, sotto i riflettori del cinema di Don’t Worry Darling, pellicola diretta dall’ex fidanzata Olivia Wilde e che l’ha portato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia per la premiere mondiale.

Per la musica italiana, è Sfera Ebbasta l’artista più popolare mente Mahmood/Blanco supera tutti grazie a Brividi, la canzone più ascoltata, vincitrice del Festival di Sanremo e invitata all’Eurovision Song Contest. I Maneskin rimangono stabili nella top ten dei talenti italiani più seguiti all’estero, con Meduza al secondo posto e Gabry Ponte al terzo, tra le donne italiane il primato va a Laura Pausini, invece l’artista femminile internazionale più ascoltata è Taylor Swift, seguita da Doja Cat e Dua Lipa.

L’album più ascoltato e il podcast più seguito del 2022

L’album più ascoltato secondo Spotify Wrapped 2022 è Un verano sin ti di Bad Bunny, che batte Harry’s house di Harry Styles e al terzo si posiziona Sour di Olivia Rodrigo. Tra gli italiani al primo posto va Sirio di Lazza, seguito da Taxi driver di Rkomi e Blu celeste di Blanco.

Tra i podcast, il più popolare è The Joe Rogan Experience, mentre nella penisola italiana prende il primato The Essential, seguito da Muschio selvaggio di Fedez e poi da Luis Sal e le Stories di Cecilia Strada.