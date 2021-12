Spotify Wrapped 2021: Sfera Ebbasta è il più ascoltato dell’anno in Italia

Dicembre, tempo di bilanci. Quando l’anno sta per chiudersi è inevitabile volgere lo sguardo indietro a quanto fatto e quanto successo. L’ultimo mese del 2021 è arrivato e non solo i singoli individui tirano le somme, ma anche le grandi aziende. In particolare, lo fa anche Spotify, che come ogni anno ha diffuso il suo Wrapped.

Cos’è Spotify Wrapped

Dal 2017 in poi Spotify, la piattaforma leader nel settore dello streaming audio, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, rilascia a dicembre i suoi Wrapped. Si tratta di veri e propri resoconti personalizzati che vengono rilasciati a ogni utente e che contengono i pezzi o gli album più ascoltati, classifiche e dati dell’anno appena chiuso. A questi, si aggiunge il Wrapped generale con cui è possibile scoprire ogni classifica riguardante podcast, dischi, artisti e brani più seguiti durante i 365 giorni precedenti.

Spotify Wrapped 2021: il meglio dell’anno in Italia

E per tutto il giorno gli utenti non hanno fatto altro che aggiornare i propri profili per scoprire i dati riguardanti la musica ascoltata ma anche le posizioni in classifica dei propri beniamini. In Italia l’artista più ascoltato dell’anno è stato Sfera Ebbasta, mentre il brano più selezionato su Spotify durante il 2021 è Malibu di Sangiovanni. In entrambe le classifiche c’è in seconda posizione Blanco, secondo artista più ascoltato e secondo anche tra i brani con Mi fai impazzire. Il cantautore classe 2003 è anche al terzo posto con il brano Notti in bianco e medaglia d’argento tra gli album con Blu Celeste. A vincere la classifica dei dischi più ascoltati è Rkomi con Taxi Driver, mentre sul podio sale anche Madame con l’album omonimo. E proprio lei trionfa tra le artiste donne più seguite, davanti a Dua Lipa e Ariete. Tra i podcast, deve accontentarsi del secondo posto Fedez, che con Luis Sal ha confezionato Mucchio Selvaggio. Trionfa Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia. Terzo The Essential di Mia Ceran.

Spotify Wrapped 2021: Bad Bunny trionfa ancora, Maneskin 58esimi

Bad Bunny trionfa ancora nella classifica mondiale degli artisti più ascoltati. Il rapper mantiene il primato conquistato lo scorso anno posizionandosi davanti a Bts, Drake, Justin Bieber e The Weeknd. L’artista donna più ascolta è Taylor Swift, seconda Ariana Grande e terza Olivia Rodrigo. 58esimi i Maneskin tra i Top Artist.