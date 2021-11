Spotify, in arrivo il riconoscimento delle emozioni per consigliare canzoni

Suggerire nuove canzoni in base allo stato emotivo durante l’ascolto. È questa la nuova frontiera cui sembra essere pronta Spotify, la più nota piattaforma di streaming musicale al mondo che vanta 380 milioni di utenti attivi al mese. Come riporta Wired però l’associazione no-profit Access Now ha inviato una lettera agli stakeholder, mostrando diversi dubbi sul rispetto della privacy.

Secondo alcuni attivisti, la tecnologia violerebbe privacy e libertà di espressione

Dopo un lavoro di tre anni, nei primi mesi del 2021 Spotify ha depositato il brevetto per una nuova tecnologia che permette di ascoltare le conversazioni dei suoi utenti e consigliare loro di conseguenza dei contenuti affini. Fondamentale la voce durante l’ascolto delle canzoni, dato che il riconoscimento sarà in grado di differenziare lo stato emotivo, il genere, l’età e l’accento dell’individuo.

Today, Access Now sent a letter to Spotify's biggest investors, asking them to hold the company accountable for developing this dangerous voice-recognition patent technology. It's obvious that it violates users' rights: https://t.co/Q0EGkrjpTg #SpotifyDontSpy https://t.co/OVMg72jAvs — Access Now (@accessnow) November 4, 2021

Pochi giorni fa i membri di Access Now, attivisti che dal 2009 proteggono la sicurezza digitale e l’accesso equo ai servizi web, hanno però inviato una lettera agli stakeholder della compagnia, mostrando perplessità e preoccupazioni. «Ci sono seri dubbi sulla base scientifica delle tecnologie adoperate nel progetto», si legge nel testo dell’associazione. «Se funzionasse, violerebbe i diritti degli individui non solo in termini di privacy, ma anche di discriminazione e libertà di espressione». Impossibile, per Access Now, dedurre i gusti basandosi su tali parametri «senza cadere in stereotipi razzisti o denigrare persone trans o non binarie».

La risposta di Spotify e il mercato in piena crescita

Immediata la risposta dell’azienda, che ha sottolineato come tale strumento di riconoscimento emotivo non sia ancora stato adoperato sulla piattaforma. Al momento, infatti, i consigli dell’app si basano su un insieme di fattori che comprendono i brani ascoltati dall’utente, le playlist di amici con gusti simili e consigli di esperti musicali. «Monitorare lo stato emotivo di qualcuno e formularne di conseguenza consigli e raccomandazioni pone il distributore in una posizione di potere rispetto al fruitore», ha proseguito Access Now. «L’uso dell’intelligenza artificiale e della sorveglianza rischia solo di esacerbare ancor di più le già esistenti disparità dell’industria musicale».

Il mercato delle emozioni vale 148 miliardi di dollari

Spotify però rappresenta solo la punta dell’iceberg di un mercato che promette numeri incredibili nei prossimi cinque anni. Secondo Reports and Data, il rilevamento e il conseguente riconoscimento delle emozioni potrebbe raggiungere un valore di 148 miliardi di dollari entro il 2026. Il progresso potrebbe interessare non soltanto le aziende private, ma anche governi e forze dell’ordine per le loro attività di sorveglianza e monitoraggio pubblico. Azienda leader del settore è Entropik Tech, da anni impegnata nello studio delle emozioni umane tramite espressioni facciali, tono di voce e movimento degli occhi. «Il subconscio è autore del 95 per cento del processo decisionale di un individuo», ha detto ad EinPresswire Ranjan Kumar, ad dell’azienda. «Noi aiutiamo le aziende a visualizzare in anteprima la risposta dei consumatori alla loro offerta, migliorandone il coinvolgimento emotivo».