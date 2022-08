Come cambia Spotify: restyling per musica e podcast

Novità in casa Spotify. La celebre piattaforma di streaming musicale ha annunciato un restyling della schermata home con l’aggiunta di due filtri per musica e podcast. L’obiettivo è migliorare l’esperienza sull’app degli utenti, che spesso lamentano difficoltà nel raggiungere i contenuti preferiti online. Spazio anche per utili consigli su nuove proposte correlate alle preferenze di ascolto. Disponibili già sui device Android, le modifiche dovrebbero approdare su iOS nel prossimo futuro, ancora però non specificato.

LEGGI ANCHE: Spotify sperimenta il riconoscimento delle emozioni con consigliare brani

Quali sono le novità della schermata home di Spotify

Il nuovo feed home di Spotify non rivoluziona totalmente la schermata iniziale, ma vi apporta soltanto due accorgimenti. Arrivano infatti due filtri, dedicati l’uno ai brani musicali e l’altro a podcast e show. Situati nella parte superiore dello schermo, consentono di accedere a due sezioni differenti, semplificando così la navigazione e la ricerca dei contenuti. Il primo mostrerà suggerimenti di canzoni sulla base dei precedenti ascolti e gusti, mentre il secondo presenterà opzioni correlate o nuovi episodi del programma iniziato. Una novità che, come illustra The Verge, si rivolge soprattutto ai fan dei podcast, in quanto cliccando sul filtro apposito si approda in un’app che somiglia molto a un servizio esclusivo. In questo modo Spotify ha voluto anche sottolineare l’importanza della pluralità dei contenuti sulla piattaforma, dando il giusto spazio e peso a qualsiasi genere e forma di intrattenimento audio.

Intanto Spotify sembra voler espandere la propria offerta anche con i video. Già da giugno, in Italia, Francia, Germania, Spagna, Brasile e Messico è possibile caricare online podcast video sulla piattaforma. Si tratta di una mossa che intende approfondire e cementificare la presenza del colosso streaming in un mercato in costante aumento su scala globale. Difficile invece integrare, secondo The Verge, un supporto per gli audiolibri, prodotto che richiederebbe un approccio diverso. L’aggiornamento della home è già disponibile per il download sui dispositivi mobile Android, mentre su iOS bisognerà ancora aspettare. Nulla invece per quanto riguarda la versione browser.