Spotify lancia il servizio di audiolibri con 300 mila titoli: come funziona

Spotify cerca di espandersi e ha annunciato un’importante novità per la sua applicazione: ben presto saranno disponibili gli audiolibri, con una libreria che comprenderà oltre 300.000 titoli. Ecco quali sono tutte le informazioni su questo nuovo annuncio.

La novità introdotta da Spotify

Spotify ha annunciato attraverso la sua newsletter ufficiale, di aver introdotto nell’hub principale dell’applicazione la sezione Audiolibri. Si tratta di una sezione dove verranno introdotti oltre 300.000 audiolibri, scelti direttamente dagli editori della piattaforma. Il lancio avverrà negli Stati Uniti tuttavia dovrebbe essere reso disponibile prossimamente anche negli altri paesi del mondo. Non è chiaro quando questa funzione arriverà in Italia, anche perché sembra proprio che quello degli Stati Uniti sarà un test per verificare come gli utenti si comporteranno con questa novità.

Quali saranno le funzionalità offerte da Spotify per quanto riguarda gli audiolibri? Per ora si conoscono solo alcune funzionalità, come la possibilità di scaricare un audiolibro e ascoltarlo offline, regolare la velocità di riproduzione e valutare i titoli secondo un indice di gradimento.

Come funzionerà l’acquisto degli audiolibri su Spotify?

Attenzione però, perché sembra che l’abbonamento premium con Spotify non dia accesso agli audiolibri. Il servizio permette di ascoltare un’anteprima gratuita del libro che si desidera ascoltare e poi decidere se acquistarlo o meno. Tuttavia, l’acquisto non può essere effettuato in-app, ma dovrà essere fatto sul sito ufficiale della compagnia.

Comunque, sembra che il costo di ogni audiolibro sia contenuto e in linea con il mercato. A questo proposito, Nir Zicherman, vicepresidente di Spotify e capo della sezione audiolibri ha dichiarato: «Pensiamo che un modello di prezzo più fluido consentirebbe effettivamente sia a un pubblico che non ha mai consumato questo formato di iniziare a provarlo su Spotify». Tuttavia, non ci sono state spiegazioni inerenti al perché, per ora, l’applicazione non consenta di effettuare gli acquisti in-app ma preferisce che gli audiolibri vengano comprati solo attraverso sito ufficiale.