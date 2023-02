Spotify pubblica la classifica delle canzoni più ascoltate degli ultimi Festival di Sanremo

Spotify, la nota applicazione dedicata alla musica, ha pubblicato la classifica delle canzoni più ascoltate delle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Ecco la classifica completa e gli artisti in vetta.

La classifica delle canzoni più ascoltate di Sanremo su Spotify

Il Festival di Sanremo è sempre più social e innovativo. Quest’anno è stata pubblicata anche la classifica delle canzoni maggiormente ascoltate degli ultimi Festival, in particolare dall’edizione del 2013 al quella del 2022. Il 2013 non è stato un anno scelto a caso: si tratta del primo in cui i brani presentati al teatro dell’Ariston sono stati caricati su Spotify.

Al primo posto della classifica troviamo Brividi di Mahmood e Blanco, la stessa canzone che è riuscita ad arrivare alla quinta posizione della classifica Top 50 al Mondo. Seguono Per un milione dei Boomdabash, Soldi di Mahmood, I tuoi particolari di Ultimo, Zitti e buoni dei Maneskin, Il ballo delle incertezze di Ultimo, Per sentirmi vivo di Fasma e GG, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, Voce di Madame. Tra gli artisti più amati troviamo quindi Mahmood e Ultimo, con due brani nella classifica top 10. A sorpresa, i Maneskin sono dunque fuori dalla top three nonostante l’enorme successo del brano che si è aggiudicato anche la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.

I pronostici per l’edizione 2023

Spotify ha creato delle classifiche anche con riferimento all’età degli utenti, evidenziando come i gusti musicali siano molto differenti in base alla fascia di età di riferimento.Inoltre, dal 6 febbraio è possibile eseguire dei pronostici sui finalisti di Sanremo 2023 e condividere la propria opinione sui social. Per farlo, è necessario collegarsi al sito ed esprimere la propria preferenza. Per i risultati si dovrà attendere la serata finale di sabato 11 febbraio in cui Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni annunceranno il vincitore della nuova edizione della kermesse.