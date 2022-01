La Sposa stasera su Rai1: trama e cast della prima puntata

Emancipazione femminile, parità di genere e differenze culturali. Questi e molti altri i temi de La Sposa, serie in tre puntate che parte stasera 16 gennaio alle 21,20 su Rai1. Protagonista sarà Serena Rossi, mentre il cast vanterà la presenza anche di Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La Sposa, la trama della serie da stasera 16 gennaio 2022 su Rai1

La storia di Maria e il trasferimento al nord

La trama de La Sposa si ambienta negli anni Sessanta e racconta la storia di Maria (Serena Rossi), giovane calabrese che, per garantire un futuro migliore alla sua famiglia, decide di sposare un agricoltore vicentino, Italo Bassi (Giorgio Marchesi). Per farlo però dovrà abbandonare la sua casa e il suo paese per trasferirsi al Nord. Il marito si rivela però un uomo freddo e scostante, profondamente segnato dalla perdita della prima moglie Gloria. Assieme a lui vive il piccolo figlio Paolino (Antonio Nicolai), bambino di 10 anni dolce e intelligente che però, alla morte della madre, si è chiuso in se stesso. Solo con l’aiuto di Maria, che gli si avvicinerà con gentilezza, troverà la forza per continuare a vivere come prima e divertirsi con i suoi amici.

“La protagonista è una donna che cambia gli altri con la sua luminosità, illumina i destini delle persone.

È femminista, inconsapevole di esserlo. Entra in una comunità e la conquista con i suoi valori”.

Francesco Nardella, #RaiFiction#LaSposa, dal #16gennaio su @RaiUno. pic.twitter.com/oaXFBgPCRl — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 13, 2022

Lo sfondo con il boom economico degli Anni ’60

Sullo sfondo della storia appare l’Italia degli anni ’60, in preda a grandi cambiamenti e trasformazioni sociali che attraversano tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è infatti nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, soprattutto al Sud, pratiche arcaiche la fanno da padrone. Tra queste anche quella che dà il via alla serie, il matrimonio per procura. Maria inoltre, giunta al Nord, dovrà fare i conti con la freddezza della gente del posto, che non vede di buon occhio le sue origini meridionali. A complicare le cose sarà poi l’arrivo del suo ex fidanzato Antonio (Mario Sgueglia), giunto dal sud solo per lei.

Suddivisa in sei puntate, che andranno in onda però a gruppi di due in tre appuntamenti diversi, La Sposa è stata girata quasi interamente a Torino. Per alcune riprese, tuttavia, la troupe si è recata in varie zone di provincia, tra cui il Parco della Pellegrina e Carignano, oltre ad alcune aree del viterbese. Accanto al cast principale, alla serie hanno partecipato circa 400 comparse.

La sposa, trama e cast delle puntate di stasera 16 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio de La Sposa si concentra sulla famiglia Saggese che, sommersa dai debiti, trova l’unica soluzione nel matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando alle sue radici e al suo primo amore Antonio, partito per il Belgio. Dopo aver accettato, Maria scopre però che non dovrà sposare Vittorio ma suo nipote, Italo. L’uomo però la rifiuta, poiché ancora sotto shock per la scomparsa della moglie Giorgia. Le giornate di Maria trascorrono così tra il lavoro nella campagna e l’ostilità delle altre braccianti, che non apprezzano la sua origine meridionale. Unico lato positivo si rivela il rapporto con Paolino, il figlio di Italo e Giorgia. Il bambino soffre di crisi epilettiche e, dalla scomparsa della madre, ha rinunciato alla scuola e vive nella stalla degli animali.

Italia, anni '60.

Un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni sociali, ma anche la persistenza, in alcune zone del Paese, di pratiche arcaiche, come i matrimoni per procura. Questo sembra essere il destino di Maria #LaSposa. #16gennaio @RaiUno @serenarossi_com#Rctv pic.twitter.com/9FfcnGf11r — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) January 14, 2022

Nella seconda puntata, Maria riesce finalmente a conquistare la fiducia di Paolino e gli chiede di tornare a scuola. Con l’aiuto di Carla (Claudia Marchiori), l’unica bracciante a trattarla da amica, e alle sue conoscenze, convince così la maestra del paese a fargli sostenere l’esame di terza elementare. Intanto Vittorio, che non ha mai esitato a trattare Maria come una serva, si rende conto delle sue grandi capacità, affidandole così incarichi sempre più importanti. Quando però le cose sembrano prendere la strada giusta anche con Italo, la routine si rompe a seguito del rinvenimento di un cadavere in fondo a una scarpata.