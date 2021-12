Le feste vi distruggono e non vedete l’ora di sdraiarvi sul divano e dare libero sfogo alla vostra voglia di sport, rigorosamente alla tv? Ebbene, il periodo di Natale regala, come sempre, ottime scuse per dedicarsi all’attività sportiva tipica di chi non vuole muoversi se non per premere tasti su un telecomando.

Lo sport da vedere: niente Serie A dal 22 dicembre al 6 gennaio

In tanti resteranno delusi, ma anche per quest’anno la Serie A ha deciso di fermarsi. Niente partite dal mercoledì che precede il weekend di Natale e fino all’Epifania. Tra 21 e 22 dicembre il campionato giocherà le ultime gare dell’anno solare, valide per il diciannovesimo turno che chiuderà il girone d’andata. Si ripartirà poi con la prima di ritorno, il 6 gennaio 2022. Si fermano anche Ligue 1 e Bundesliga.

Premier League, il classico Boxing Day e raffica di partite

Ma niente paura: gli amanti del calcio sanno di potersi affidare, come sempre, agli inglesi. Il consueto appuntamento con il Boxing Day si farà, Covid permettendo. Per la Premier League si tratta di una tradizione, quella di giocare il 26 dicembre, e anche quest’anno il calcio britannico terrà compagnia agli appassionati con ben 9 gare. Manchester City-Leicester sarà il match clou, ma occhio alle gare interne di Liverpool, Tottenham e West Ham, rispettivamente contro Leeds, Crystal Palace e Southampton. Il Chelsea sfiderà in trasferta l’Aston Villa di Steven Gerrard. Una sola partita del diciannovesimo turno, invece, si giocherà il giorno successivo, il 27 dicembre: Newcastle – Manchester United. Ma come se non bastasse, il programma del campionato inglese prevede partite anche nei giorni successivi: 28, 29 e 30 dicembre si giocherà la ventesima giornata, mentre l’1, il 2 e il 3 gennaio la ventunesima, prima della sosta di due settimane. Tutto bello, tranne il rischio di rinvio del campionato. A causa dei contagi in netto aumento in Gran Bretagna e della paura dovuta alla facilità di trasmissione della variante Omicron, il campionato potrebbe anche fermarsi. Troppe le squadre che fanno i conti con piccoli focolai e già qualche gara è stata rinviata. La Premier League è visibile su Sky e in streaming su Now Tv.

Calcio, occhio alla Liga tra 31 dicembre e 2-3 gennaio

A sorpresa è la Liga spagnola a tenere compagnia agli appassionati, con il diciannovesimo turno. L’anticipo si gioca addirittura nel pomeriggio del 31 dicembre 2021. Sarà tra Valencia e Getafe l’ultimo appuntamento dell’anno, mentre le altre gare si giocheranno tutte tra 2 e 3 gennaio. Impegni sulla carta semplici per Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente con Getafe, Rayo Vallecano e Mallorca. Per eventuali sorprese, meglio sintonizzarsi su Dazn e godersi lo spettacolo.

NBA, il basket Usa non si ferma

Per chi non ama il calcio e adora, invece, la spettacolarità dei tiri a canestro in salsa americana, c’è ogni notte almeno un appuntamento di NBA. Pronti a fare le ore piccole tra East e West coast, per seguire le gesta dei giganti del basket mondiale. Si gioca a ripetizione e senza sosta, tutti i giorni, per uno spettacolo senza fine. Come sempre sarà Sky a trasmettere almeno una o due gare al giorno, sul canale dedicato Sky Sport NBA. Il clou della programmazione arriva il giorno di Natale, con ben cinque incontri trasmessi in cinque orari differenti. Alle 18 si parte con i NY Knicks a ospitare gli Atlanta Hawks. Segue alle 20.30 la sfida tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks mentre alle 23 sarò super match tra i Golden State di Stephen Curry e Phoenix, guidata da Chris Paul. Ma non è finita perché alle 2 tocca ai Lakers di LeBron James affrontare i Brooklyn Nets del duo Durant-Harden. Chiude alle 4.30, per chi proprio non vuole andare a dormire, la sfida tra Utah Jazz e Dallas Mavericks.

Tennis, si apre la stagione in Australia

Come sempre sarà l’Australia la casa del tennis nelle prime settimane dell’anno. In attesa degli Open, in programma dal 17 al 30 gennaio 2022, già da capodanno partirà l’ATP Cup. La seconda edizione del trofeo dedicato alle nazionali durerà dall’1 al 9 gennaio e coinvolgerà 16 squadre, tra cui anche l’Italia. Dal 3 al 9, invece, si disputeranno gli ATP 250 di Adelaide 1 e dal 4 al 9 gli ATP 250 di Melbourne.

In Italia occhio alla Super Lega di volley e alla Lega A di basket

Il 26 e 29 dicembre, oltre al 5 e 6 gennaio, si giocheranno le gare della Super Lega di volley. Quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo turno del massimo torneo nazionale di pallavolo non si fermeranno, garantendo un piatto ricco per i fan della disciplina sportiva. Stessa sorte per la pallacanestro in salsa italiana: la Lega A scenderà in campo il 26 e il 27 dicembre e il 2 gennaio.

Rugby, vigilia di Natale e inizio anno da protagonista

Anche i fan della palla ovale possono stare tranquilli. Due le gare in programma durante le feste. Parliamo del doppio confronto tra Zebre Rugby Club e Benetton Rugby, che si sfideranno prima il 24 dicembre e poi il 2 gennaio all’interno della United Rugby Championship. La stessa manifestazione vedrà impegnate il resto delle squadre europee tra 26 e 27 dicembre oltre al primo e al 2 di gennaio. Per vederle bisogna affidarsi allo streaming del portale epcrugby.tv che permette di acquistare anche le singole partite.

Il palinsesto delle feste natalizie

21 dicembre: Serie A, NBA

22 dicembre: Serie A, NBA

23 dicembre: NBA

24 dicembre: NBA, United Rugby Champinship

25 dicembre: NBA

26 dicembre: Premier League, Super Lega Volley, Lega A Basket, NBA, United Rugby Championship

27 dicembre: Premier League, Lega A Basket, NBA, United Rugby Championship

28 dicembre: NBA

29 dicembre: Premier League, Lega A Basket, NBA

30 dicembre: Premier League, NBA

31 dicembre: Liga, NBA

1 gennaio: Premier League, NBA, ATP Cup, United Rugby Championship

2 gennaio: Premier League, Liga, Lega A Basket, NBA, ATP Cup, United Rugby Championship

3 gennaio: Premier League, Liga, NBA, ATP Cup, United Rugby Championship

4 gennaio: Premier League, NBA, ATP Cup, United Rugby Championship

5 gennaio: Premier League, Super Lega Volley, NBA, ATP Cup

6 gennaio: Serie A, Premier League, Super Lega Volley, NBA, ATP Cup