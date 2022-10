Sport, le beghe del Coni e delle federazioni

Non si ferma la cascata di risultati e medaglie, eppure copre ormai a stento buchi e inefficienze che stanno rallentando la macchina dello sport italiano. Il paradosso è che da una parte continuano a giungere successi eclatanti nelle più svariate discipline, mentre dall’altra la politica sportiva si avvita in guerre intestine durissime e diverse federazioni sono in preda al caos.

Milano-Cortina e le mire di Malagò sul nuovo governo

Al vertice ci sono le ansie legate al cambio di governo, a partire da quelle del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che dopo i ripetuti scontri con la sottosegretaria Valentina Vezzali (dal Pnrr sulle infrastrutture sportive al tema del lavoro sportivo e del vincolo sportivo), adesso dice di aspettarsi un ministro dello Sport competente e «tanto più autorevole se ha un portafoglio». «Abbiamo le Olimpiadi in casa con tutto quello che implica», ha ricordato. In realtà Malagò, si sa, sta combattendo una guerra all’ultimo sangue contro Sport e Salute, la Spa del governo che rappresenta la longa manus della politica sul settore e che con l’ultima riforma ha allargato ulteriormente i propri poteri. «Noi siamo un ente pubblico, facciamo solo l’interesse del pubblico a differenza di una società per azioni», ha sibilato di recente il numero uno del Coni, proprio mentre creava una nuova piattaforma di registrazione per società e associazioni, parallela a quella che recenti modifiche normative hanno trasferito in capo ai suoi “nemici” del dipartimento Sport di Palazzo Chigi. Malagò punta ora ad avere un ministro che non gli metta i bastoni tra le ruote: Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, sarebbe stato in pole position, se non fosse che è in predicato di ricoprire la carica di amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, cui fa capo l’organizzazione dei Giochi invernali del 2026. Il ritardo nella nomina inizia però a preoccupare gli addetti ai lavori, adesso si attende il nuovo esecutivo e in ogni caso, pur tra mille emergenze e priorità, Giorgia Meloni vuole avere una presa diretta sul dossier, anche perché c’è in gioco un tesoretto da mezzo miliardo di euro di contributi pubblici da distribuire, soldi che fanno gola a molti.

Il ritardo della nomina del direttore generale di Euro2024

Oltre a Milano-Cortina, l’Italia deve anche farsi trovare pronta per gli Europei di Atletica di Roma 2024. Mancano meno di due anni, visto che la kermesse è attesa a giugno, ma il Cda della Fondazione Euro2024 non si decide a riempire la casella chiave del direttore generale. In lizza erano rimasti il dirigente sportivo Paolo Carito, docente universitario, esperto di Sport management e membro del Cda dell’Ascoli Calcio, e Daniele Frongia, ex consigliere comunale M5s a Roma e assessore allo Sport durante la sindacatura Raggi. Frongia, c’è da dire, a luglio è stato colpito da polemiche di stampa per il suo conflitto di interessi rispetto al ruolo ambito: è infatti vice capo di gabinetto uscente al ministero delle Politiche giovanili, un dipartimento di Palazzo Chigi; dunque si trova in posizione a dir poco scomoda rispetto a una call (quella per il dg di Euro2024) che tra le incompatibilità prevede l’esclusione di «componenti di organi di indirizzo politico ovvero organi di vigilanza dei partecipanti della Fondazione». Si dà il caso, infatti, che EuroRoma2024 sia partecipata, tra gli altri, anche dalla presidenza del Consiglio. Fatto fuori virtualmente Frongia, sembrava quindi inevitabile giungere alla nomina di Carito. Invece, sono ormai oltre cinque mesi che l’organismo tergiversa e non sceglie il suo dg, da statuto l’unico organo preposto alla gestione ordinaria e in parte straordinaria della fondazione stessa. I vertici continentali dell’atletica iniziano a innervosirsi, ma intanto si è preferito addirittura presentarsi ai recenti Europei di Monaco di Baviera privi della personalità – fisica e istituzionale – che avrebbe dovuto raccogliere il testimone e che dovrà stare alla guida della macchina organizzativa di Roma 2024. In Germania non c’era neppure una piccola parte della squadra che affiancherà il direttore generale (e non poteva essere diversamente), ma soltanto degli addetti della Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) ai quali, come risulta a Tag43, sarebbe stato chiesto di metterci una toppa e di occuparsi momentaneamente degli Europei. A Stefano Mei, leggenda del mezzofondo italiano, attuale presidente di Fondazione EuroRoma2024, e anche presidente di Fidal, si potrebbe chiedere come mai non viene presa una decisione ormai attesa da tanto tempo, visto che è anche il Responsabile unico del procedimento per la nomina del direttore generale. Perché si preferisce presentarsi a Monaco con una fondazione acefala? Come si gestisce un organismo di questa importanza senza i suoi vertici organizzativi e quindi al di fuori delle previsioni statutarie? Stesse domande andrebbero poste al collegio sindacale, presieduto da Stefano Portavia, esperto di questioni olimpiche, che rappresenta l’organo di controllo delle organizzazioni complesse e ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione della fondazione si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo. L’appuntamento di Roma si avvicina e l’Italia dovrà difendere gli ottimi risultati ottenuti a Monaco. Sarà in grado di farlo in queste condizioni?

La sospensione di Barelli da Federnuoto e le grane della Federciclo

Nel nuoto, intanto, ci siamo imposti come grande potenza mondiale agli ultimi Europei nella Capitale, ma al tempo stesso la Federazione internazionale, un mese fa, ha sospeso provvisoriamente Paolo Barelli, presidente della Federnuoto ed ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, per «potenziali violazioni multiple delle regole della costituzione e del codice etico» in relazione a «indagini per presunti illeciti». La replica di Barelli è stata pronta: «È sospetto il tempo dell’attacco al mio ruolo politico nell’imminenza delle elezioni e sono sicuro che anche questa vicenda, come le altre con cui si è cercato di infangarmi, finirà con la dimostrazione della mia correttezza». Nel frattempo, la querelle ha naturalmente abbassato le sue quotazioni come possibile ministro dello Sport nel governo di centrodestra.

E che dire del ciclismo? Abbiamo ancora negli occhi i trionfi storici sulla pista di Filippo Ganna e compagni ai Mondiali di Parigi, ma intanto la Federciclismo è stata nella bufera per mesi. Tutto è partito dalla riunione federale del 18 giugno scorso, sul cui resoconto, a inizio agosto, la vicepresidente Norma Gimondi, avvocato e figlia del grande Felice, ha scoperto una modifica e l’inserimento di un punto in realtà mai discusso: la liquidazione di 106 mila euro a titolo di provvigioni dalla federazione a una società irlandese, la Reiwa Management United, per aver procacciato cinque contratti di sponsorizzazioni. Chi aveva integrato sottobanco il verbale? E perché? Reiwa ha negato rapporti con Federciclo e gli sponsor hanno dichiarato di aver trattato direttamente con la Fci, senza intermediazioni. Cosa è accaduto allora a quei soldi? Le dimissioni di Gimondi, a fine agosto, hanno fatto comunque rumore, mentre il presidente Cordiano Dagnoni ha fornito delle giustificazioni che inizialmente non hanno convinto tutti, a partire dal Comitato regionale dell’Emilia Romagna che ha parlato di «modalità gestionali della Fci che non possono non nuocere all’immagine del movimento», di «una azione premeditata secondo criteri non trasparenti e non conformi» e di una risposta dai vertici federali che «resta insufficiente per dissolvere il dubbio che sia stata lesa l’etica, la correttezza, e quindi l’adeguatezza di un intero gruppo dirigente». Infine il caso è stato in qualche modo derubricato a «errore» e la polemica è rientrata, grazie anche all’intervento del Coni. La protesta della base si è comunque fatta sentire dietro l’hashtag #FciChiarimentiODimissioni: vedremo ora se le acque si calmeranno del tutto e in via definitiva.