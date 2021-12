Lo sport è ciclico: ogni anno tornano gli stessi eventi, in date più o meno simili. È il caso di discipline come sci, nuoto, motori in ogni loro accezione. A cadenza fissa, poi, si ripresentano anche le grandi manifestazioni internazionali. Le Olimpiadi, i Mondiali o gli Europei. Di calcio, certo, ma anche di volley, basket o pallanuoto. La pandemia ha stravolto un po’ le cose, facendo slittare le edizioni previste nel 2020 all’anno successivo. Tutto ciò che è stato programmato per il 2022, invece, si spera venga disputato regolarmente. Allora, confidando sia così, ecco gli appuntamenti sportivi dell’anno alle porte.

Gennaio, Coppa D’Africa e Open d’Australia

Il primo grande appuntamento sportivo del 2022 è la Coppa d’Africa di calcio, ospitata dal Camerun, che scatta il 9 gennaio (finale il 6 febbraio). Nello stesso mese si disputano poi il Campionato europeo di pallamano maschile (13-30 gennaio, in Ungheria e Slovacchia) e il campionato europeo di calcio a 5, ospitato dai Paesi Bassi, con start il 19 gennaio. Gennaio è poi il mese degli Open d’Australia di tennis, che tornano nella loro collocazione originaria dopo che nel 2021 si erano giocati a febbraio. Appuntamento a Melbourne dal 17 al 30 gennaio.

Febbraio, a Pechino scatta l’Olimpiade invernale

Si aprono il 4 e si chiudono il 20 febbraio i Giochi Olimpici invernali di Pechino, con Sofia Goggia portabandiera azzurra e diversi boicottaggi all’orizzonte. Il 5 del mese inizia invece il Sei Nazioni di rugby, che vede annualmente confrontarsi Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Gli azzurri debuttano il 6, in trasferta a Parigi. Da una palla ovale all’altra, il 13 febbraio è il grande giorno del Super Bowl numero 56, in programma al SoFi Stadium di Inglewood, California.

Marzo, la primavera fa rima con motori e Milano-Sanremo

Il 6 marzo inizia la nuova stagione del Motomondiale, la prima senza Valentino Rossi dopo 26 anni. Parlando sempre di due ruote, ma a pedali, il 19 marzo è il giorno della Milano-Sanremo, la prima classica monumento della stagione ciclistica. Il 20 marzo non inizia, bensì finisce la Coppa del Mondo di sci alpino 2022: ultime discese a Courchevel/Méribel, in Francia. Marzo vede anche scattare anche il semaforo verde per la Formula 1: la prima gara del Mondiale 2022, di 23 complessive, si corre in Bahrain.

Aprile, il mese delle grandi classiche

Aprile è il mese delle domeniche dedicate alle classiche monumento del nord: Giro delle Fiandre (3 aprile), Parigi-Roubaix (17 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile), a cui si aggiungono le classiche Amstel Gold Race (10 aprile) e Freccia Vallone (20 aprile). Grande mese per i patiti di ciclismo, aprile, ma anche per quelli di basket: il 16 iniziano i playoff NBA.

Maggio, dal Giro d’Italia alla finale di Champions

Il 7 maggio inizia (in Ungheria) il Giro d’Italia, con traguardo finale il 29 all’Arena di Verona. Dal 13 al 19 a Fukuoka sono in programma i Campionati mondiali di nuoto, mentre il 16 iniziano le sfide sulla terra battuta del Roland Garros. Come sempre, maggio è il mese delle grandi finali calcistiche: il 18 maggio a Siviglia viene assegnata l’Europa League, mentre la finalissima di Champions League è in programma il 28 a San Pietroburgo. Dal calcio al basket, le Final Four di Eurolega si tengono a Berlino dal 27 al 29 maggio.

Giugno, è tempo di finali Nba

Le Finals di NBA inizieranno sicuramente il 2 giugno. Per quanto riguarda la durata, vince chi arriva primo a quattro. Sempre in tema sport americani, sappiamo invece quando potrebbe terminare, al più tardi, la stagione NHL (per i meno affini l’hochey): la Stanely Cup sarà sicuramente assegnata entro il 30 giugno. Inizia invece il 27 il torneo di tennis di Wimbledon, che si concluderà il 10 luglio.

Luglio, benvenuti al Tour de France

Il Tour de France, il grande giro più prestigioso del ciclismo, torna dall’1 al 24 luglio, mese che vede altri due appuntamenti da non perdere, come il Campionato europeo di calcio femminile, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio, e i Campionati del mondo di atletica leggera di Eugene, Stati Uniti (15-24 luglio).

Agosto, ritorna la Serie A

Dall’11 al 22 agosto Roma ospita i Campionati europei di nuoto 2022, in giorni in cui insolitamente gli appassionati di calcio potrebbero già assistere alla Serie A: il prossimo campionato inizierà in anticipo visti i Mondiali in programma a fine anno. Si vocifera del 13 agosto. Il 12 scatterà invece sicuramente la Vuelta a España, per importanza il terzo grande giro del ciclismo. Il 26 vedrà l’inizio del Mondiale di volley maschile in Russia, mentre il 29 cominciano gli US Open di tennis.

Settembre, appuntamento sottorete

Settembre è il mese del Campionato europeo maschile di pallacanestro: la fase a gironi si disputa tra Italia, Germania, Repubblica Ceca e Georgia, mentre la Final Four nella sola Berlino: inizia l’1 e termina il 18. Nello stesso giorno cominciano i Mondiali 2022 di ciclismo, che si disputeranno in Australia, a Wollongong. Il 23 settembre, poi prende il via anche il Mondiale volley femminile: il torneo iridato si terrà in Polonia e Paesi Bassi.

Ottobre, l’incognita delle WTA finals in Cina

Gli appassionati di baseball devono segnare sul calendario la data del 25 ottobre, giorno in cui inizieranno le World Series. Per i patiti di tennis, proprio la fine di ottobre riserva i primi match delle WTA Finals, in programma, a patto di risolvere la vicenda Peng Shuai, a Shenzhen, in Cina, dal 31 al 6 novembre.

Novembre, a New York si corre la maratona

Proprio il 6 novembre è il giorno della Maratona di New York, senza dubbio la più famosa al mondo. Dopo questa incursione podistica, spazio di nuovo al tennis. A novembre tornano a Torino le ATP Finals e, una volta terminate, sarà la volta di una nuova edizione della Coppa Davis.

Dicembre, su il sipario sul Mondiale invernale

Ed eccoci a dicembre, per la prima edizione del Campionato mondiale di calcio disputata in inverno. Per la precisione in Qatar, dal 21 novembre al 18 dicembre. Grande attesa, con un enorme “ma”. Non sappiamo infatti se ci sarà anche l’Italia, che ha già mancato la qualificazione a Russia 2018 e che rischia di fare lo stesso nel 2022, da fresca nazionale campione d’Europa.