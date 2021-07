La vera vita di SpongeBob

SpongeBob e il suo amico Patrick Stella esistono veramente. E vivono a sole 200 miglia dalla costa di New York. Lì, infatti, si troverebbe la città sottomarina di Bikini Bottom, teatro delle scorribande della combriccola del cartoon (tra i personaggi anche Squiddi tentacolo e Mr Krabs).

Alcuni scienziati marini hanno avvistato i veri SpongeBob e Patrick Stella su una roccia al Retriever Seamount nell’Oceano Atlantico. A darne la notizia su Twitter con tanto di foto Christopher Mah, ricercatore della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Come racconta il New York Post, i ricercatori della Noaa stavano osservando la montagna sottomarina a bordo della nave Okeanos con veicoli azionati a distanza, quando all’improvviso si sono imbattuti nei sosia dei personaggi del cartoon: una spugna Hertwigia, gialla e quadrata, e una stella marina Chondraster, dal colore rosa pastello. «Ho pensato che sarebbe stato divertente fare il confronto», ha spiegato Mah, biologo specializzato in stelle marine. Ricordando che questi animali non sono esattamente i migliori amici delle spugne, visto che sono carnivori e se ne nutrono regolarmente. La somiglianza tra i personaggi del cartoon e le specie marine a cui si ispirano non è una casualità visto che il papà di SpongeBob era anche biologo: il personaggio, dal 2020 mascotte della Nickelodeon Movies, fu infatti creato nel 1996 da Stephen McDannell Hillenburg, scomparso nel 2018.



Timon e Pumbaa, dal Re Leone alla riserva



Ma SpongeBob e Patrick Stella non sono i soli personaggi dei cartoni ad avere sosia nella vita reale. In una riserva del Botswana, qualche anno fa, vennero immortalati anche Timon la mangusta e Pumbaa il facocero del Re Leone. Inseparabili come nel cartone Disney.



Qui Timon e Pumbaa in versone cartoon.