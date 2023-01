Splendida Cornice stasera su Rai3: ospiti Piovani e il duo Luca e Paolo

Tutto pronto per l’arrivo in prima serata del nuovo show di Geppi Cucciari. Stasera 12 gennaio, alle 21.25 su Rai3, sbarca infatti Splendida Cornice, programma che promette di intrattenere e di far riflettere il pubblico in sala e gli spettatori da casa sui principali temi culturali. Vera protagonista della trasmissione sarà l’arte in tutte le sue forme, dalla letteratura alla recitazione. In studio una squadra di esperti che accompagnerà l’artista nel corso della serata, animando dibattiti e giochi divertenti. Ogni puntata vedrà poi la presenza di alcuni ospiti italiani e internazionali. Si parte stasera con i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, il pianista Nicola Piovani e il ministro della Cultura in Ucraina Oleksandr Tkachenko. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Splendida Cornice, le anticipazioni di stasera 12 gennaio 2023 su Rai3

Con il suo nuovo programma, Geppi Cucciari (Zelig e Che succ3de?) intende indagare sui gusti culturali degli italiani, spaziando dall’arte nei musei al cinema fino alla letteratura. Il tutto, senza dimenticare l’ironia che da sempre la contraddistingue sui palcoscenici più importanti della tv e del teatro. Sarà proprio il pubblico di Splendida Cornice, suddiviso in varie categorie demoscopiche, a designare di volta in volta tramite alcune votazioni i consumi e le predilezioni dei cittadini, accendendo il dibattito sull’uno o sull’altro tema. Si parlerà così, con l’aiuto di professori e ospiti illustri, del libro più letto della settimana o del mese, dello show più – o meno – seguito sul palco. Un docente, al grido di «Prima l’italiano!» vigilerà sulla corretta espressione grammaticale di ospiti e conduttrice, mentre una band speciale attiverà momenti dediti all’improvvisazione.

In studio anche tanti ospiti, italiani e internazionali, dal mondo dello spettacolo e della televisione. Per la prima puntata sbarcheranno in studio Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, il pianista Nicola Piovani, il musicista The Andre e la compagnia teatrale Ludovica Rambelli. In collegamento via webcam il ministro della cultura ucraino Oleksandr Tkachenko e la cantante Dori Ghezzi. Geppi Cucciari non sarà sola durante le varie puntate, ma potrà avvalersi dell’aiuto di alcune presenze fisse. In studio per Splendida Cornice Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini già nei Lunapop. Non mancheranno poi il divulgatore Roberto Mercadini, autore di più libri di narrativa e saggistica e Andrea Maggi, l’insegnante di italiano e latino ne Il Collegio. In studio il linguista Giuseppe Antonelli, oggi docente all’Università di Pavia, l’astrofisica e ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi, l’esperto di cultura sumera Maurizio Viano e l’ecologista Matteo Renzi.