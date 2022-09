Spinea, uccide la moglie a coltellate in casa: arrestato il marito

Spinea: uccide la moglie trentenne a coltellate e resta accanto al corpo di lei e al figlio piccolo alcune ore, prima di comporre il numero dei soccorsi. È accaduto in una abitazione in via Mantegna, al civico numero 4, alle prime luci dell’alba del 23 settembre. L’uomo, Alexandru Dimitrova, sarebbe responsabile, secondo le prime ricostruzioni, dell’uccisione di Lilia Patranel, cittadina moldava con passaporto romeno.

Spinea, uccide la moglie a coltellate, i vicini: «alzava le mani e lei non sapeva cosa fare»

Le forze dell’ordine stanno indagando su un omicidio avvenuto nelle ore scorse a Spinea, all’interno di un’abitazione in zona Graspo d’Uva. Dalle prime ricostruzioni, sembra che si tratti di un femminicidio, consumatosi al primo piano di una palazzina al civico 4 di via Mantegna.

Ad ucciderla, sempre in base agli elementi emersi finora, sarebbe stato il marito. Un uomo di circa trent’anni di nome Alexandru Dimitrova, che è stato già arrestato e portato in caserma dai carabinieri. Nel frattempo, gli agenti del reparto investigazioni scientifiche stanno svolgendo i rilievi per raccogliere tutte le tracce utili a ricostruire il delitto nei dettagli.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo classe 1987 attorno a mezzanotte di venerdì avrebbe ucciso a coltellate la moglie dopo una lite. Sarebbe poi rimasto accanto al corpo di lei e al figlio piccolo per alcune ore prima di comporre il numero dei soccorsi alle prime luci dell’alba. Gli agenti sono dunque sopraggiunti nel condominio di 8 appartamenti dove vivono molte famiglie di origine straniera, ma anche diversi italiani.

«Una coppia come le altre, una famiglia che vedevamo spesso giocare sotto casa» hanno raccontato alcuni vicini a laNuova. Amici più stretti, però, hanno confessato di aver spesso consolato la donna moldava, mamma inoltre di due figlie da un precedente matrimonio. «Alzava le mani» ha detto una connazionale «e lei non sapeva cosa fare».

Intanto, i carabinieri hanno condotto l’uomo in una caserma a Mestre per l’interrogatorio, durante il quale però Dimitrova è rimasto in silenzio.