Dopo un rincorrersi frenetico di voci, foto dal set e immagini trapelate sui social, è stato ufficialmente pubblicato da Sony Pictures il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home. Diretto anche questa volta da Jon Watts, regista dei primi due capitoli della saga dell’Uomo Ragno con Tom Holland (Homecoming e Far From Home), questo film conclude – almeno per il momento – la trilogia che ha come protagonista l’attore londinese.

Nell’episodio precedente il villain Mysterio (Jake Gyllenhaal) aveva rivelato al pubblico la vera identità di Spider-Man, rendendo impossibile la vita di Peter Parker. Il ragazzo, per sopportare questa situazione, chiederà quindi aiuto al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), signore supremo delle Arti Mistiche che gli svelerà i segreti del Multiverso.

Non è chiaro ancora se ci saranno due “vecchi” Spiderman, Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno interpretato l’Uomo Ragno nei film di Sam Raimi e Marc Webb. Voci circolano anche sulla presenza di Kirsten Dunst e Willem Defoe. Ci sarà invece Alfred Molina, che tornerà nei panni del Doctor Octopus a 17 anni di distanza dall’ultima volta (Spider-Man 2 del 2004, di Raimi con Maguire). Con lui anche Jamie Foxx (Electro in The Amazing Spider-Man 2 di Webb), J.K. Simmons, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Jacob Balaton e Tony Revolori. Il film sarà in sala il 17 dicembre.

Spider-Man: No Way Home, i leak del trailer

Nelle scorse ore erano circolate sui social, soprattutto su TikTok, alcuni spezzoni del film provenienti proprio dal trailer ufficiale. Sony si è mobilizzata subito per rimuovere al più presto le immagini, che però si sono diffuse altrettanto rapidamente. Ad appena 24 ore da quel leak, la casa di produzione ha rilasciato il teaser ufficiale, che ha subito mandato in visibilio milioni di fan in tutto il mondo. L’ultimo film della saga con Tom Holland protagonista, Far From Home, ha avuto un incasso superiore al miliardo di dollari.