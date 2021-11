Spider-Man: No Way Home, diffuso il secondo trailer ufficiale

L’attesa per il nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dell’Uomo Ragno continua a crescere. Il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home era stato diffuso ad agosto e adesso ne è arrivato un altro, ricco di conferme sulla presenza degli acerrimi nemici del supereroe interpretato (per la terza volta) da Tom Holland. Nel trailer appaiono Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman e Lizard. Niente Venom, ma chissà, i fan dell’Attaccamuri ci sperano.



Spider-Man: No Way Home, l’Uomo Ragno nel multiverso

Pubblicata anche la seconda locandina ufficiale del film in cui, accanto all’Uomo Ragno, spicca Doctor Strange (interpretato Benedict Cumberbatch), che avrà un ruolo cruciale nella pellicola. Spider-Man: No Way Home riprende le vicende del precedente capitolo, Spider-Man: Far From Home, in cui Mysterio aveva rivelato l’identità del supereroe: Peter Parker si rivolge così a Doctor Strange, che aprirà le porte del multiverso con effetti imprevedibili: nel film a un certo punto dovrebbero esserci tre Spider-Man nello stesso momento, con le apparizioni di Tobey Gaguire e Andrew Garfield. A “conferma” quanto scritto da Tom Holland a corredo della locandina postata su Instagram: «Il multiverso è reale!».

Spider-Man: No Way Home, tra ritorni e conferme

A proposito di graditi ritorni, Alfred Molina vestirà i panni del Doctor Octopus a 17 anni dall’ultima volta. Nel cast anche Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin, così come Marisa Tomey, zia May. Presenti anche Jacob Batalon (Ned, migliore amico di Peter Parker) e Jon Favreau (Harold “Happy” Hogan, capo della sicurezza delle Stark Industries). Ci sarà poi ovviamente anche Zendaya, che interpreta MJ, l’interesse amoroso di Peter Parker: lei e Tom Holland, tra l’altro, hanno davvero una relazione. Che è stata finalmente confermata, dopo non mesi, bensì anni di pettegolezzi.

Spider-Man: No Way Home, nelle sale il 15 dicembre

Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre, senza alcun ritardo dunque, come invece è capitato spesso alle pellicole Marvel. Anzi, due giorni in anticipo rispetto alla data comunicata inizialmente. Manca poco, l’hype cresce. L’ultimo film dell’Uomo Ragno con Tom Holland protagonista, Far From Home, ha incassato più di un miliardo di dollari: il “bis” è praticamente scontato.