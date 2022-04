Spider – Man Homecoming, stasera su Tv8: trama, cast e curiosità sul film

Tom Holland e Zendaya sono i protagonisti di Spider – Man Homecoming in onda questa sera, martedì 12 aprile 2022, alle 21.30 su Tv8. Diretto da Jon Watts e uscito nelle sale nel 2017, si tratta del secondo reboot della saga cinematografica di Spider-Man e della sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Spider – Man Homecoming: cosa sapere sul film in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Spider – Man Homecoming: la trama

La pellicola inizia subito dopo la conclusione della battaglia di New York tra Vendicatori e Chitauri, arrivati sulla Terra grazie al portale aperto da Loki sulla Stark Tower. A ricostruire la città ci pensa la squadra di Adrian Toomes che, trovandosi improvvisamente a fare i conti col blocco dei lavori e la revoca dell’appalto, decide di vendicarsi, studiando alcuni resti dei rivali e tentando di riprodurne la tecnologia, per poi rivenderla sul mercato nero. Con un efficace salto temporale, veniamo catapultati otto anni dopo nella quotidianità di Peter Parker. Dopo il debutto con gli Avengers e ultimata la missione, il ragazzo torna a essere nuovamente un normale studente. Tuttavia, nel suo tempo libero, tenta di mantenersi allenato: dedica, infatti, la notte a catturare malviventi e mantenere pace e armonia tra le strade della metropoli nei panni di Spider – Man. Ed è proprio durante una di queste spedizioni che incontra il team di Toomes alle prese con la vendita di armamenti letali e distruttivi.

Scoppia lo scontro: la vittoria pare ormai nelle armi dell’uomo, diventato l’Avvoltoio, fino a quando Stark non offre una mano a Parker, invitandolo a tenersi lontano dai guai. Il giovane, tuttavia, è molto testardo e decide comunque, grazie all’aiuto dell’amico Ned e attraverso l’analisi di una delle armi a disposizione, di studiare la tecnologia adottata da Toomes. Una volta localizzatone il laboratorio e disattivato il gps dalla tuta per evitare posizionamenti, Parker parte all’attacco, intenzionato a fermare il diabolico piano del nemico. Ne succederanno delle belle.

Spider – Man Homecoming: il cast

Accanto a Tom Holland e Zendaya nei panni di Peter Parker / Spider – Man e MJ Jones, nel cast troviamo anche Michael Keaton (Adrian Toomes / Avvoltoio), Jacob Batalon (Ned), Jon Favreau (Harold Happy Hogan), Donald Glover (Aaron Davis), Tyne Daly (Ann-Marie Hoag), Marisa Tomei (Mary Parker) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man).

Spider – Man Homecoming: cinque curiosità sulla pellicola

1) Spider – Man Homecoming: il ritorno di Spider – Man nell’universo Marvel

Peter Parker non ha esordito nel Marvel Cinematic Universe con Spider – Man Homecoming ma, precisamente, con il secondo film della saga di Iron Man, uscito nel 2010. Come confermato da Tom Holland, nella pellicola c’è una scena in cui un bambino con la maschera del supereroe si trova ad affrontare uno dei pericolosi droni di Justin Hammer. Il piccolo non è altro che Parker, fortunatamente salvato dall’intervento di Stark.

2) Spider – Man Homecoming: l’influenza di John Hughes

Il lungometraggio sembra ricalcare molti dei capisaldi del cinema di John Hughes. Prima delle riprese, infatti, il regista Watt ha chiesto al cast di prepararsi guardando Breakfast Club e Una pazza giornata di vacanza.

3) Spider – Man Homecoming: il primato di Tom Holland

Tom Holland è l’attore più giovane ad aver portato sul grande schermo l’Uomo Ragno. Aveva solo 20 anni quando ha esordito in Capitan America: Civil War nel 2016, a differenza di Tobey Maguire, già 27enne quando arrivò nei cinema il primo capitolo di Spider – Man e Andrew Garfield, che in The Amazing Spider – Man, di anni ne aveva ben 29.

4) Spider – Man Homecoming: il cameo degli Avengers

Iron Man e Capitan America non sono gli unici Avengers a fare la loro comparsa nella pellicola. Assieme a loro, infatti, c’è anche Bruce Banner, il temibile Hulk.

5) Spider – Man Homecoming: un feedback straordinario

A fronte di un budget pari a 175 milioni di dollari, Spider – Man Homecoming ne ha guadagnati 880.166.924 milioni, diventando il sesto maggior incasso mondiale del 2017.