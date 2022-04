Spider-Man: Far from home, stasera su Tv8: trama, cast e curiosità sul film

Dopo Spider – Man: Homecoming, Tom Holland e Zendaya ritornano nei panni di Peter Parker e MJ Jones in Spider – Man: Far from home, in onda questa sera, martedì 19 aprile 2022 alle 21.30 su Tv8. Diretto da Jon Watts e uscito nei cinema nel 2019, si tratta del 23esimo film del Marvel Cinematic Universe e l’ultimo della cosiddetta ‘Saga dell’Infinito’.

Spider – Man. Far from home: cosa sapere sul film in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Spider – Man. Far from home: la trama

Dopo il catastrofico esito della guerra tra Thanos e gli Avengers, Peter Parker ritorna alla sua vita di sempre, dividendosi tra la scuola e le peripezie da eroe di quartiere. La morte di Tony Stark e la confusione provocata dalle avventure di cui si è trovato a essere protagonista, tuttavia, hanno lasciato un segno profondo nella vita dell’adolescente del Queens che, nonostante la chiamata dell’ex supereroe miliardario Nick Fury, desideroso di assoldarlo nella battaglia contro gli Elementali, creature costituite dai quattro elementi e provviste del potere di distruggere il Pianeta, decide di rifiutare e partire per una vacanza scolastica che porterà la sua classe a visitare alcune delle più importanti capitali europee, tra cui Venezia e Praga. Così, lasciate New York e la zia May, il ragazzo parte assieme al fidato amico Ned e con un piano per dichiarare i suoi sentimenti a MJ.

Tuttavia, le cose non fileranno lisce come spera: l’Uomo Ragno non dovrà guardarsi solo dai suoi rivali in amore ma anche da Fury, che gli sta alle costole e non ha intenzione di accettare il suo no davanti alla proposta di salvare il mondo dai nuovi nemici. Così, davanti all’avanzare degli Elementali e in assenza degli Avengers, Parker dovrà subentrare a supporto di un personaggio proveniente da una dimensione parallela, Quentin Beck. I due si uniranno per affrontare la minaccia e, tra mille ostacoli ed estenuanti combattimenti, si avvicineranno al traguardo prefissato. Nulla, però, è come sembra e Spiderman si troverà presto a fare i conti con una situazione scomoda, che lo costringerà a fare una scelta complicata e a mettere tutto in discussione.

Spider – Man. Far from home: il cast

Accanto a Tom Holland e Zendaya nei panni di Peter Parker / Spider – Man e MJ Jones, nel cast del film troviamo anche Cobie Smulders (Maria Hill), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jon Favreau (Harold ‘Happy’ Hogan), J.B Smoove (Julius Dell), Jacob Batalon (Ned Leeds), Martin Starr (Roger Harrington), Marisa Tomei (May Parker) e Jake Gyllenhaal (Quentin Beck / Mysterio).

Spider – Man. Far from home: cinque curiosità sulla pellicola

1. Spider – Man. Far from home: a metà tra il mondo dei fumetti e delle spy stories

Per alcune caratteristiche, sono stati diversi i critici che hanno accostato il film all’universo dello spionaggio. Nella trama, in effetti, è possibile riconoscere l’elemento della missione segreta, il protagonista ha un costume nero per nascondersi e mimetizzarsi e non manca neppure il viaggio attraverso l’oceano. Il regista sembra aver accettato con piacere l’accostamento, al punto da azzardare un paragone con The Bourne Identity.

2. Spider – Man. Far from home: omaggi nascosti

Il lungometraggio contiene due riferimenti più o meno espliciti ad Amazing Fantasy #15, la testata dove Spider – Man ha fatto il suo debutto nel 1962. Uno sta, nello specifico, nel trailer: il passaporto di Peter indica come data di nascita il 10 agosto, giorno in cui fu dato alle stampe il fascicolo in questione. L’altro, invece, è il poster promozionale del wrestler Crusher Hogan che, nei fumetti, ha un ruolo chiave: dopo averlo affrontato per soldi, Parker lascia scappare il ladro che ucciderà il nonno Ben, omaggiato nella pellicola con la valigia che il nipote usa per il viaggio in Europa.

3. Spider – Man. Far from home: il cameo dell’Italia

In Spider – Man – Far from home anche l’Italia fa la sua comparsa. La classe di Peter, infatti, fa tappa a Venezia: qui alloggiano all’hotel DeMatteis, omaggio a J. M. DeMatteis, autore che ha curato i fumetti dell’Uomo Ragno per oltre 25 anni.

4. Spider – Man. Far from home: l’origine degli Elementali

Pur esistendo nei fumetti, gli Elementali sono stati rielaborati per il film, prendendo ispirazione da quattro nemici storici del protagonista: Hydro-Man (acqua), Sandman (terra), Molten Man (fuoco) e Cyclone (aria).

5. Spider – Man. Far from home: incassi da record

A fronte di un budget di 160 milioni di dollari, l’action movie ha incassato complessivamente 1.131.927.996 miliardi di dollari, diventando il quarantesimo film nella storia del cinema a raggiungere questo traguardo, il primo della saga di Spider – Man e il terzo tra quelli usciti nel 2019. Ma non è tutto: tra le pellicole prodotte da Sony, è stata quella che ha portato a casa il miglior guadagno di sempre, superando Skyfall.