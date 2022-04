Spid per minorenni: cos’è, come funziona e come richiederlo

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha approvato le linee guida per la fruizione dei servizi Spid da parte dei minorenni dando così la possibilità, anche a chi ha meno di 18 anni, di poter avere la propria identità digitale e fruire di servizi online: vediamo come funziona e come richiederlo.

Spid per minorenni: cos’è e come funziona

Acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, lo SPID è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Con un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, chi lo possiede può utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali nonché accedere ai servizi pubblici degli stati membri dell’UE, di imprese o commercianti che l’hanno scelto come strumento di identificazione.

Con la possibilità di attivare lo Spid per i minori (dai 5 ai 18 anni), anche i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati sotto la supervisione dei genitori. Le linee guida prevedono che i soggetti con età compresa tra 5 e 14 anni possano fruirne per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023 esclusivamente per utilizzare i servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Chi ha superato i 14 anni potrà invece accedere anche ai servizi dell’INPS nell’area riservata myinps, al Fascicolo Sanitario Elettronico o alla verifica dei punti patente per ciclomotori.

In entrambi i casi, sono i genitori a dover richiedere l’identità digitale per il minore. Al compimento della maggiore età, l’interessato potrà scegliere se mantenerla o revocarla.

Spid per minorenni: come richiederlo

La domanda per il rilascio dello Spid dei propri figli va effettuata al proprio gestore dell’identità digitale accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile. Una volta che è stato rilasciato, il fornitore di servizi renderà accessibile al genitore un’apposita sezione che gli consente di gestire l’identità digitale del minore. Ogni volta che quest’ultimo intende utilizzarla riceverà infatti una notifica push e, utilizzando le proprie credenziali, potrà controllare, confermare o interrompere qualunque richiesta proveniente dall’identità digitale del figlio.