Riapre Maya Bay, spiaggia di The Beach, film con DiCaprio: era chiusa da tre anni

Maya Bay finalmente riaprirà le porte ai turisti. Autentico paradiso terrestre, la spiaggia si trova in Tailandia, sull’isola di Ko Phi Phi Leh ed era stata chiusa al pubblico tre anni fa, ma dal primo gennaio tornerà accessibile. Diventata famosa grazie al film di Leonardo Dicaprio The Beach, dal 2018 l’accesso poi era stato interdetto. Troppi i curiosi e le barche attratti da quest’angolo di litorale. Stime ufficiali parlano di cinquemila persone al giorno, soprattutto gitanti provenienti dalla vicina Phuket. Un’affluenza massiccia che aveva danneggiato la barriera corallina, così per consentire all’habitat di rigenerarsi, il governo locale aveva imposto lo stop, che inizialmente doveva durare quattro mesi.



Le nuove regole per accedere alla spiaggia di Maya Bay in Tailandia

Adesso la parziale marcia indietro. Già, perché la riapertura sarà sottoposta al rispetto di una serie di regole. Si va dagli ingressi contingentati (massimo trecento al giorno) dalle dieci alle sedici, al divieto per le barche di avvicinarsi alla riva. I conducenti dovranno, infatti, lasciare i turisti nella parte posteriore dell’isola, lontani dalla baia. Si, tratta, comunque di un passo in avanti, in linea con quanto disposto ultimamente dalle autorità sul fronte Covid. Dallo scorso primo novembre infatti il Paese ha disposto nuovamente l’apertura delle frontiere, purché i turisti siano in possesso di un tampone negativo, del visto, del Thailand pass e dell’assicurazione sanitaria.

Il film di Leonardo DiCarpio a Maya Bay

Nel film The Beach DiCaprio, giovane americano a Bangkok, viene trascinato sulla spiaggia da Daffy, che vi si era insediato in segreto anni prima, salvo poi fare marcia indietro per la nascita di diverse difficoltà. Quando Daffy muore, tagliandosi le vene, DiCaprio trova la mappa con le indicazioni per raggiungere l’isola e convince una coppia francese a seguirlo. Giunto a destinazione, il gruppo incontra la comunità locale che consente loro di rimanere a patto di non rivelare l’esistenza di quel luogo. Ma la permanenza, com’è facile immaginare, riserverà ben presto una serie di sorprese.