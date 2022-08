Spiagge italiane più belle, la classifica di Holidu: Liguria sul podio

La Baia del Silenzio in Liguria è al primo posto della classifica di Holidu.it sulle spiagge italiane più belle. A seguire ci sono la Tueredda in provincia di Cagliari e Lama monachilenel Barese. Sono questi i primi tre classificati della lista del sito che ha utilizzato le recensioni presenti su Google Maps per dare un voto a 25 spiagge italiane. Vediamo quali sono le altre e come è stata realizzata la ricerca.

Spiagge italiane: le 25 più belle secondo Holidu.it

La classifica ha evidenziato ben 25 spiagge italiane molto apprezzate dai turisti italiani e stranieri nelle recensioni su Google. Questi i lidi presenti nell’elenco:

Baia del Silenzio Liguria; Tueredda Sardegna; Lama Monachile Puglia; Pontile di Ostia Lazio; Is Arutas Sardegna; Boccadasse Liguria; La Cinta Sardegna; Punta Prosciutto Puglia; delle Ghiaie Toscana; Porto Giunco Sardegna; Lido Le Dune Puglia; Su Giudeu Sardegna; Del Poetto di Quartu Sardegna; Di Berchida Sardegna; Di Simius Sardegna; Bibione Veneto; Del Lazzaretto Sardegna; Sant’Andrea Toscana; Cavoli Toscana; Fetovaia Toscana; Del Poetto Sardegna; Cala Porta Vecchia Puglia; Capriccioli (est) Sardegna; Sansone Toscana; Guidaloca Sicilia.

Come è stata realizzata la classifica

La lista delle spiagge italiane è stata creata basandosi sul database di Google. Gli esperti di Holidu.it hanno valutato le recensioni da parte dei turisti scegliendo solo gli stabilimenti che avevano più di 100 recensioni e voti tra il 4 e il 5 con le stelline. Per poter ottenere la classifica si è quindi eseguito un calcolo matematico, andando a moltiplicare il numero di recensioni per 4 o 5 stelle e sommando i due risultati tra di loro.

Si evince dunque che la la lista non è stata realizzata andando direttamente sui luoghi, ma dando semplicemente come riferimento l’interesse e la popolarità dovuta a chi ci era già stato. I dati raccolti, precisa il sito, sono aggiornati al 25 luglio 2022.