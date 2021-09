Serie A, Spezia-Juventus: arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Dopo il pareggio in casa contro il Milan nell’ultima di campionato, la Juventus cercherà la prima vittoria, e i primi 3 punti, di questa stagione contro lo Spezia di Thiago Motta. Una sfida che l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri spera sia il punto di partenza per cambiare definitivamente marcia e che in conferenza stampa forse un po’ provocatoriamente ha definito match salvezza.

Spezia-Juventus, dove vedere la partita

Il match della quinta giornata di Serie A si giocherà a La Spezia presso lo stadio Alberto Picco alle 18.30. La sfida Spezia-Juventus si potrà vedere di DAZN. La telecronaca sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Spezia, probabile formazione

Lo Spezia sogna di ripetere la vittoria per 1-2 contro il Venezia, un’impresa difficile dato lo spessore tecnico degli avversari. Il modulo scelto da Thiago Motta dovrebbe essere il 4-3-3. Non ci sarà Erlic al centro della difesa, con Hristov in campo al suo posto. Per il resto, tridente offensivo formato da Verde, Antiste e Gyasi. Out anche Kovalenko.

Spezia: Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia, Maggiore; Salcedo, Manaj, Gyasi.

Juventus, probabile formazione

«Dobbiamo fare meno errori tecnici e chi entra dalla panchina deve dare una mano». A suonare la carica è Massimiliano Allegri che contro lo Spezia sa di essere davanti a uno spartiacque decisivo. Probabile che si rivedrà il 4-4-2 con Chiesa che torna titolare, Kean in attacco insieme a Dybala, al posto di Morata. In difesa De Ligt riconquista una maglia da titolare. McKennie può trovare spazio. Out Chiellini, febbricitante e non convocato da Allegri.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean.

Spezia-Juventus, chi arbitra la partita

Gianluca Aureliano dirigerà la sfida Spezia-Juventus. Nel compitò verrà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Pagliardini e dal quarto uomo Baroni. Al Var Mazzoleni e Bresmes.