Speranza: «Aderisco alla costituente dem ma sui migranti evitiamo la trappola»

Costituente dem immaginata da Enrico Letta deve avviare una grande discussione sull’identità. Chi siamo? Chi vogliamo rappresentare?», ha sottolineato Speranza. In un’intervista al quotidiano la Repubblica, l’ex ministro della Salute e leader di Articolo 1 Roberto Speranza ha parlato della costituente dem, della sinistra italiana e delle proposte del nuovo governo. «Laimmaginata dadeve avviare una grande discussione sull’identità. Chi siamo? Chi vogliamo rappresentare?», ha sottolineato Speranza.

Roberto Speranza sulla costituente dem: «aderisco»

La sinistra si salva «solo mettendo al centro la questione sociale. Le vite degli italiani: quelli che non ce la fanno da sempre e quelli che nella crisi si sono impoveriti». Lo ha detto l’ex ministro della Salute in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Roberto Speranza ha anche parlato della Costituente dem, alla quale aderirà Articolo 1, di cui è leader.

«Entriamo e valuteremo passo dopo passo il percorso. Lo ha deciso domenica la direzione. Ma servirà un’operazione di sincerità, un processo straordinario. La sconfitta del 25 settembre è stata troppo dura per pensare di risolverla con una gazebata. Quando passi nel volgere di un mattino da Giuseppe Conte capo dei progressisti alla celebrazione dell’agenda Draghi c’è un problema enorme che ha a che fare con l’incertezza della tua identità».

Intenzione della sinistra, secondo lui, sarebbe quella di «Aggredire sul serio le disuguaglianze. Difendere il lavoro. Batterci per scuola e sanità pubbliche. Immedesimarci nei problemi di chi è alle prese col caro bollette. Essere terribilmente concreti. Ma per farlo davvero come prima cosa non dobbiamo cadere nella trappola della destra. Rivendico il lavoro fatto in questi anni tra mille limiti e difficoltà. Noi sin dalla nascita abbiamo indicato la strada della ricostruzione del centrosinistra. Abbiamo tenuto accesa una fiammella. Ora spero ci siano le condizioni per realizzare una sinistra di governo all’altezza della sfida».