Scoperto un nuovo dinosauro con le zampe anteriori corte come il T-Rex

La Patagonia restituisce una nuova specie di dinosauro. I paleontologi argentini hanno scoperto nell’area settentrionale della regione un esemplare di Meraxes gigas, vissuto nel Cretaceo, le cui caratteristiche fisiche ricordano quelle del T-Rex. Lungo oltre 11 metri, era infatti dotato di una testa grande e arti superiori molto corti seppur con una muscolatura sviluppata. La sua scoperta potrebbe aiutare a capirne la funzionalità e gli stadi evolutivi. «Per la prima volta conosciamo dettagli anatomici su questi grandi carnivori della preistoria», hanno commentato gli studiosi.

Meraxes gigas, cosa sappiamo della nuova specie di dinosauro trovata in Argentina

La ricerca, disponibile sulla rivista scientifica Current Biology, è opera di Juan Canale, responsabile del progetto al Museo Paleontologico Ernesto Bachmann a Naquén, in Argentina. Il paleontologo ha infatti analizzato un fossile rinvenuto 30 anni fa, di cui però non si era riuscito a scoprire l’esemplare di riferimento. Nuove analisi hanno permesso di identificarlo con una nuova specie, cui è stato dato il nome di Meraxes gigas. Si tratta di un dinosauro carnivoro appartenente ai Carcharodontosauridi che visse nel Cretaceo inferiore fra 145 e 96 milioni di anni fa. Poteva raggiungere gli 11 metri di lunghezza e le quattro tonnellate di peso, ma aveva una caratteristica peculiare: gli arti superiori misuravano appena 60 centimetri, appena la metà rispetto alla testa da 1,2 metri.

I paleontologi hanno trovato il fossile di dinosauro nell’area di Huincul, che negli anni ha restituito anche i resti dell’Argentinosaurus huinculensis, uno dei più grandi animali terrestri della storia. Nella zona gli esperti hanno anche rinvenuto ossa di altri carnivori ed erbivori dal collo lungo di grandi dimensioni. Canale crede che ci possa essere un collegamento. «Non è una coincidenza che abitassero gli stessi luoghi», ha detto alla Cnn. Il paleontologo ritiene che gli erbivori siano cresciuti per difendersi, mentre l’evoluzione portava i carnivori a diventare più grandi per facilitare la caccia. «È stata una sorta di corsa agli armamenti preistorica».

Ci sono relazioni dirette con il Tirannosaurus Rex?

Nonostante le somiglianze con il T-Rex, Canale non crede vi sia una relazione diretta fra le specie. Il Meraxes gigas si estinse circa 20 milioni di anni prima che il Tirannosauro apparisse sulla Terra e la struttura ossea è differente. È possibile tuttavia riscontrare tratti simili nella loro storia evolutiva, soprattutto in merito agli arti superiori. Ulteriori ricerche avevano infatti stabilito come la lunghezza delle zampe anteriori sia diminuita nel corso dei secoli, a vantaggio di una testa più grande. Il fenomeno si spiegherebbe con il fatto che, secondo Canale, i carnivori usassero i denti per uccidere la preda invece che gli artigli. «Nel corso della loro storia evolutiva, Meraxes e T-Rex si adattarono per cacciare senza fare uso delle zampe, tenendo ferma la preda direttamente con la bocca».

Perché allora la muscolatura degli arti superiori, seppur piccoli, si presentava ancora ben sviluppata? Se non avessero avuto alcuna funzione, infatti, avrebbero via via perso volume e forza. «Probabilmente le usavano per alzarsi da terra in caso di cadute o scontri, oppure nell’accoppiamento», ha proseguito Canale. Si tratta però ancora di ipotesi che richiederanno ulteriori studi futuri. I paleontologi possono comunque affermare che il Meraxes presentasse creste o protuberanze sul corpo, probabilmente per attirare un partner. «C’è molto lavoro da fare», ha concluso Canale annunciando nuovi fossili di dinosauro attualmente al vaglio degli esperti.