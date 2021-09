Speciale Hunting Hitler – Caccia a Hitler: stasera mercoledì 22 settembre 2021 su La7 una selezione di episodi della prima stagione

Dopo la messa in onda estiva, Hunting Hitler – Caccia a Hitler ritorna su La7 con uno speciale. Nella puntata di stasera, mercoledì 22 settembre 2021, alle 21.15, verrà riproposta una selezione di episodi della prima stagione. Al centro della docuserie prodotta dal giornalista Jeffrey Daniels, il viaggio di un team di investigazione che, tra tracce e documenti segreti, prova a verificare la veridicità dell’ipotesi del mancato suicidio di Adolf Hitler e della successiva fuga dal bunker che lo avrebbe aiutato a mettersi in salvo alla fine della Seconda Guerra mondiale. Al timone della trasmissione, sempre il giornalista e conduttore Andrea Purgatori, che proverà a chiarire le zone d’ombra dell’indagine e ad aiutare il pubblico a fugare eventuali dubbi su una storia che, a distanza di anni, si ritrova a essere sempre più complessa.

Hunting Hitler – Caccia a Hitler: Tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Hunting Hitler – Caccia a Hitler: I membri dell’èquipe investigativa

A condurre le indagini ci pensa una squadra di esperti particolarmente variegata di cui fanno parte Bob Baer, ex agente della CIA, John Cencich, ex investigatore internazionale di crimini di guerra e criminologo, Nada Bakos, ex ufficiale specializzato in bersagli terroristici e Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito americano ed ex combattente di MMA. Da non dimenticare anche Mike Simpson, medico e operatore delle forze speciali, Gerrard Williams, storico e giornalista investigativo, Lenny DePaul, comandante degli US Marshals e Steve Rambam, investigatore privato e cacciatore di nazisti.

Hunting Hitler – Caccia a Hitler: La trama degli episodi di stasera

Secondo la guida programmi di Tv Sorrisi & Canzoni, questa sera andranno in onda gli episodi 1, 2, 4 e 6 della prima stagione. Nell’episodio uno, La caccia ha inizio, l’ex investigatore internazionale di guerra John Cencich inizia a indagare su quello che potrebbe essere successo a Hitler al termine del secondo conflitto mondiale nel caso in cui fosse sopravvissuto. Nel frattempo, esce fuori un report del FBI che colloca il Führer in una piccola città dell’Argentina, affiliata al regime nazista, esattamente tre mesi dopo la notizia della sua morte. Nell’episodio due, Un covo nella giungla, Tim Kennedy, operatore delle forze speciali dell’esercito americano, e gli archeologi Philip Kiernan e Daniel Shavelzon esplorano un misterioso complesso nazista in mezzo alla giungla argentina. Nell’edificio, recuperano misteriosi reperti nazisti e evidenze materiali che riportano a una ricca residenza tedesca. Intanto, la scoperta che un frammento di cranio con un foro di proiettile, per lungo tempo attribuito a Hitler, potrebbe invece appartenere a una donna, spinge il team a contattare l’unica parente in vita di Eva Braun per verificare eventuali corrispondenze di DNA. Nell’episodio quattro, Il tunnel segreto, l’ex comandante degli US Marshals Lenny De Paul e lo storico Sascha Keil vengono a conoscenza di un tunnel mai rintracciato prima che porta direttamente dal bunker all’aeroporto di Tempelhof. Kennedy si unisce a una squadra di archeologi marini per provare a scovare tracce di un eventuale sommergibile tedesco lungo le coste argentine. E DePaul e il giornalista Gerrard Williams provano a capire se Hitler possa essersi nascosto in Spagna con l’aiuto di Francisco Franco. Infine, nell’episodio sei, Un rifugio sicuro, i due volano alle Canarie dove scoprono una grande fortificazione nazista che il cancelliere tedesco potrebbe aver usato come base per la sua fuga verso il Sud America. In Argentina, Kennedy si infiltra in una cittadina nota per aver ospitato i tedeschi dopo la guerra e Williams individua una villa isolata in riva al lago che avrebbe potuto accogliere il dittatore latitante.