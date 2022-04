Specchi hi-tech, arrivano i dispositivi smart per migliorare il fitness

L’allenamento domestico raggiunge un nuovo livello. Sono disponibili online i Fitness mirror, specchi hi-tech in grado di fornire consigli utili durante le sessioni di training a casa propria. Quelli che sembrano normalissimi specchi, una volta accesi si collegano via Bluetooth a smartphone e tablet. Consentendo così l’accesso al web con programmi di allenamento e video-lezioni online con i personal trainer.

Fitness mirror, quali sono gli specchi hi-tech per l’allenamento domestico

L’ultimo fitness mirror ad approdare sul mercato è il device di Fiture. Il Fiture Interactive Smart Fitness Mirror misura 43 pollici di lunghezza e 1,3 di spessore. Nella parte inferiore presenta un sensore di movimento in grado di riconoscere circa mille movimenti diversi tra cui boxe, yoga e danza. Parte del vetro ospita un display – non touchscreen per evitare così le impronte – per visualizzare le proprie statistiche e i consigli video dei personal trainer oltre a ripetizioni, serie, tempo e ritmo. Spazio anche a suggerimenti per correggere la postura e la possibilità di creare allenamenti personalizzati per durata degli esercizi e numero di ripetizioni. Il prezzo sul sito ufficiale è di 1495 dollari (poco più di 1400 euro), ma per l’utilizzo completo è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 39 dollari (circa 35 euro).

Su Amazon è però disponibile anche il prodotto di Zxd, uno specchio hi-tech verticale alto 1,5 metri e profondo appena 3 centimetri. Presenta uno schermo HD touch ad alta configurazione oltre a una memoria Ram interna di 2 Gb. Grazie al supporto Bluetooth si collega facilmente ai device mobile, riproducendo brani con surround e una discreta qualità di suono. Il prezzo è di 1186 euro cui aggiungere le spese di spedizione. Alcuni specchi hi-tech invece pensano esclusivamente alla salute personale. Un esempio è il device di CareOS, azienda francese che ha messo in commercio il Poseidon Mirror, disponibile in versioni da 32 e 55 pollici. Grazie al riconoscimento facciale controlla i parametri vitali e il benessere mentale, mentre i raggi Uv consentono di analizzare la salute della pelle. Il prezzo parte da 3 mila dollari (2800 euro), ma può arrivare anche a 5 mila dollari (4700 euro).

Il parere degli esperti e le conseguenze sugli utenti

Gli esperti si dividono circa vantaggi e possibili ritorsioni sulla salute mentale degli utenti. «Gli specchi hi-tech consentono di modificare la propria forma o posizione ottenendo benefici formali dall’esercizio», ha detto alla Bbc Colleen Logan, vicepresidente di iFit, azienda che ha creato un’app interattiva per il fitness diffusa nel Regno Unito. «È possibile così ridurre al minimo gli errori che potrebbero causare lesioni a seguito di uno scorretto percorso di training». Diverso il parere di Anthony Papathomas, psicologo per lo sport della Loughborough University, che ha posto l’accento sulle potenziali ritorsioni psicologiche. «Come si sentono le persone con insicurezze nella propria visione corporea?», ha ribattuto alla Bbc. «Potrebbe essere un problema per coloro che non conoscono bene l’esercizio che stanno svolgendo».