Missile russo colpisce un satellite: pioggia di detriti mette a rischio l’Iss

Paura per l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un missile lanciato da Mosca ha centrato e distrutto un satellite sempre russo rilasciando in orbita una pioggia di detriti pericolosi. Un’ondata di frammenti simili a delle mine vaganti che hanno obbligato i membri dell’equipaggio della Iss a ripararsi e prepararsi a una possibile evacuazione. La Russia dal canto suo non ha confermato il test, ma gli Stati Uniti hanno definito l’incidente un «atto sconsiderato e pericoloso». Non solo: Mosca ha effettuato il test nonostante gli Usa ne avessero a più riprese ribadito la pericolosità per gli astronauti.

Secondo lo Us Space Command i detriti rimarranno in orbita per decenni: a rischio astronauti e satelliti

Secondo Washington, la Russia ha testato un missile anti-satellite ad ascesa diretta che ha colpito il satellite originando pioggia di detriti nella bassa orbita terrestre: «Ci sono già più di 1.500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e probabilmente se ne scateneranno centinaia di migliaia più piccoli», ha dichiarato il dipartimento di Stato Usa. I detriti «rimarranno in orbita per anni e potenzialmente per decenni», mettendo a «rischio significativo» l’equipaggio dell’Iss e le altre attività di volo spaziale dell’uomo, ma anche i satelliti di più Paesi, ha sottolineato lo Us Space Command. «La Russia ha dimostrato un deliberato disprezzo per la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità dello spazio per tutte le nazioni», ha affermato il generale James Dickinson, comandante dello Us Space Command. «I detriti creati dal DA-ASAT russo continueranno a rappresentare una minaccia per le attività nello spazio negli anni a venire, mettendo a rischio i satelliti e le missioni spaziali, oltre a costringere a ulteriori manovre di prevenzione delle collisioni. Le attività spaziali sono alla base del nostro modo di vivere e questo tipo di comportamento è semplicemente irresponsabile». Il comando dell’esercito Usa ha aggiunto che «monitorerà la traiettoria» dei frammenti e che «lavorerà per garantire» che tutti i Paesi che hanno interessi nello Spazio «dispongano delle informazioni necessarie per salvaguardare le loro attività in orbita se colpite dalla nuvola di detriti», un servizio, si legge in una nota pubblicata sul sito di Us Space Com, che «gli Stati Uniti forniscono al mondo, comprese Russia e Cina».

La Nasa: «La Russia mette in pericolo anche i suoi cosmonauti»

L’amministratore della Nasa, Bill Nelson, si è detto «indignato»: «È incredibile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti americani e quelli dei partner internazionali sulla Iss, ma anche i loro stessi cosmonauti». Attualmente a bordo della Iss si trovano sette astronauti: gli americani Mark Vande Hei, Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron; insieme ai russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov e al tedesco Matthias Maurer dell’Agenzia spaziale europea (Esa).