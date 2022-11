Spazio, gli italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa astronauti riservisti Esa

«(…) sono tutti ugualmente capaci ma purtroppo non abbiamo 20 opportunità di volo». Così il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher ha commentato l’arrivo dei nuovi riservisti. Si tratta di 20 astronauti provenienti da tutta Europa e disponibili a eventuali viaggi nello Spazio, ma dovranno attendere a quando si apriranno nuove opportunità. Tra di loro ci sono anche due italiani, Anthea Comellini e Andrea Patassa, rispettivamente classi ’92 e ’91.

Spazio, Anthea e Andrea sono i nuovi astronauti riservisti per ESA

Tra i nuovi astronauti c’è anche un parastronauta. Si tratta di un 41enne spagnolo, che ha perso una gamba quando aveva 18 anni e che ora è anche un chirurgo specializzato in ortopedia e traumi. Samantha Cristoforetti lo aveva detto in passato: «(…) la chiave è la tecnologia, nello Spazio siamo tutti disabili. I parastronauti saranno quelli che aprono ancora di più la porta, o il portello, di un’astronave a chi, solo 10 anni fa, lo Spazio poteva solamente sognarlo. E allo sviluppo di nuove soluzioni, mediche e tecnologiche, che dal settore spaziale potranno ricadere anche sulla vita di tutti i giorni».

I nuovi riservisti sono sei su oltre 20 mila domande presentate. Anthea ha una laurea cum laude in Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, dottorato in Navigazione autonoma per rendezvous spaziali e ha già lavorato per l‘Esoc European Space Operation Center. Il centro si trova a Darmstadt in Germania. Dopo aver partecipato a diversi progetti di sonde spaziali europee, oggi lavora alla Thales Alenia Space a Cannes.

Spazio, cosa sappiamo sui due nuovi astronauti riservisti ESA italiani Patassa e Comellini

Andrea è, invece, laureato alla Federico II di Napoli in Scienze aeronautiche. Ha partecipato all’addestramento Euro-Nato nella Sheppard Air Force Base in Texas e ha anche la licenza da pilota da parte della nostra Aeronautica Militare.

Da quest’anno lavora alla Usaf Test Pilot School presso la Edwards Air Force Base in California.