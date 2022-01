Capodanno tra meteoriti e lampi gamma

Per la scienza, il 2022 è partito decisamente col botto, nel vero senso del termine. Il primo giorno dell’anno, infatti, gli astronomi hanno registrato nello spazio due fenomeni eccezionali, fra i più potenti di sempre nel loro settore. Negli Stati Uniti, la Nasa ha rilevato un meteorite dall’energia paragonabile a 30 tonnellate di tritolo. Alcune strumentazioni italiane hanno invece individuato un lampo di raggi gamma di potenza inaudita, tanto da essere classificato come uno dei più importanti di sempre.

Un boato sconvolgente, tanto da scatenare il panico fra le persone che hanno inondato i social con le loro sensazioni e paure. «Ho pensato al terremoto, al deragliamento del treno o a un incidente sull’autostrada», ha scritto un utente di Verona, città americana nella contea di Allegheny. Invece si è trattato dell’esplosione di un meteorite in cielo. Il Meteor Watch della Nasa ha confermato tramite il proprio canale Facebook il passaggio di un corpo celeste, che al momento dell’esplosione ha rilasciato un’energia pari a 30 tonnellate di tritolo. Se il cielo fosse stato terso, gli abitanti avrebbero potuto vedere un oggetto 100 volte più luminoso della luna piena.

The loud explosion heard over SW PA earlier may have been a meteor explosion. This GOES-16 GLM Total Optical Energy product shows a flash that was not associated with lightning. No confirmation, but this is the most likely explanation at this time. pic.twitter.com/ArtHCEA1RT

— NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) January 1, 2022