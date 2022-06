Spazio aereo chiuso, Lavrov non va in Serbia: «Successo l’impensabile»

«Impensabile». Ha definito così Sergei Lavrov la chiusura da parte dello spazio aereo che lo separava dalla Serbia, nazione in cui avrebbe dovuto recarsi oggi, in visita per due giorni. A dire no al velivolo russo sono stati tre Paesi europei, Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro. La notizia è filtrata già in nottata e oggi è arrivata l’ufficialità dell’annullamento. Il ministro degli Esteri russo, protagonista della vicenda, non le ha mandate a dire e ha attacco l’Europa, parlando di «misure scandalose».

Lavrov non va in Serbia: «Non possiamo teletrasportarci»

Prima la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, e poi lo stesso ministro Sergei Lavrov hanno voluto esprimere il proprio rammarico e tutta l’ira di Mosca dopo il divieto dello spazio aereo al velivolo russo. Dal Cremlino è immediatamente filtrata una comunicazione in cui parla di «azione ostile» dell’Occidente. Poi il sarcasmo del ministero: «La nostra diplomazia non ha ancora la capacità del teletrasporto». E infine le dure parole proprio di Lavrov, diffuse dalle agenzie di stampa russe: «Ovviamente, è successo l’impensabile, e capisco l’interesse che mostrate sulla nostra opinione di fronte a queste misure scandalose. Questa è una privazione di uno Stato sovrano del diritto di condurre una politica estera».

Il ministro Lavrov sull’Ucraina

Il ministro degli Esteri ha poi ribadito la posizione di Mosca sulle armi inviate dai Paesi dell’Occidente all’Ucraina. «Il presidente Vladimir Putin ha già commentato la situazione che emergerà con l’arrivo di nuovi armamenti», ha dichiarato, come riporta la Tass, «io posso solo aggiungere che più lunga sarà la gittata degli armamenti che fornirete, più noi sposteremo avanti dal nostro territorio la linea oltre la quale la presenza dei neonazisti verrà considerata una minaccia per la Federazione Russa».