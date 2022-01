Hollywood fra le stelle

Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per il cinema. Fra due anni sorgerà SEE-1, il primo studio cinematografico nello spazio. Resterà collegato alla Stazione Spaziale Internazionale fino al 2028, data a partire dalla quale potrà essere libero di muoversi senza vincoli. Fra i primi progetti ci sarà il film di Tom Cruise, il cui set sarà interamente in orbita.

Lo studio cinematografico consentirà di sviluppare e trasmettere contenuti online

SEE-1 è opera di Space Entertainment Enterprise, neonata azienda del Regno Unito guidata dai produttori russi Elena e Dmitry Lesnevsky. Il modulo sorgerà nel 2024 e attraccherà alla Axiom Station, prima stazione commerciale al mondo collegata con la ISS, che ospiterà anche il turismo spaziale. Le aree resteranno salde fino al 2028, quando lo studio cinematografico si staccherà per muoversi liberamente in orbita. «SEE-1 è un’incredibile opportunità per l’umanità di spostarsi in un regno diverso e iniziare un nuovo entusiasmante capitolo nello spazio», hanno affermato a Deadline i Lesnevsky. «Fornirà una casa unica e accessibile con infinite opportunità».

Lo studio cinematografico nello spazio offrirà ad attori e registi la possibilità di sviluppare, produrre, registrare e persino trasmettere in streaming contenuti audiovisivi. L’arena fungerà anche da sede per la realizzazione di eventi sportivi e musicali. Fra i primi progetti ci sarà il film nello spazio di Tom Cruise, di cui ancora non si sa quasi nulla. Sarà un lungometraggio di azione, ma non farà parte del franchise di Mission: Impossibile. Il progetto si avvarrà della collaborazione di SpaceX, società spaziale del magnate di Tesla Elon Musk.

Il primo film nello spazio della storia sarà russo

Deadline ha riportato anche i primi nomi coinvolti per il progetto nello spazio. Space Entertainment Enterprise ha già portato a bordo personalità di rilievo nell’intrattenimento americano e internazionale, seppur a fini di studio. Ci sono infatti Richard Johnston, ex Ceo di Endemol Shine UK, e Mark Taffet, l’ex vicepresidente per lo sport e la pay-per-view di HBO. Completa la triade Remi Abayomi, ex vicepresidente del ramo tecnologico di Viacom. «Da Jules Verne a Star Trek, la fantascienza ha ispirato milioni di persone ii tutto il mondo», ha detto a Dealine Johnston. «La creazione di un luogo di intrattenimento simile ispirerà nuovi incredibili contenuti e trasformerà i sogni in realtà».

Gli Stati Uniti però non saranno i primi a realizzare contenuti nello spazio. Lo scorso ottobre, infatti, una troupe russa ha già girato alcune scene sulla Stazione Spaziale Internazionale per un film dal titolo provvisorio The Challenge. La trama seguirà le vicende di una chirurga che lascia la Terra per salvare la vita di un cosmonauta. Nei panni della protagonista ci sarà Yulia Peresild, attrice russa 37enne, mentre dietro la macchina da presa agirà il regista Klim Šipenko. I due sono rimasti in orbita per dodici giorni, effettuando il viaggio assieme all’astronauta Oleg Novitski.