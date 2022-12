Los Angeles, sparò al dogsitter di Lady Gaga: patteggia 21 anni di carcere

Colui che sparò al dogsitter di Lady Gaga è stato condannato a 21 anni di carcere. James Howard Jackson, questo è il nome dell’imputato, nel febbraio del 2021 sparò a Ryan Fisher e tentò di rapire i bulldog francesi dell’eccentrica artista. Comunque, le autorità hanno stabilito che il gruppo di rapitori non era a conoscenza del fatto che i cani appartenessero a Lady Gaga.

La dinamica del tentato rapimento al dogsitter di Lady Gaga

Il tutto ebbe luogo nel febbraio 2021. James Howard Jackson e i suoi complici avevano tentato di rapire i bulldog francesi della cantante, anche se non sapevano che erano una sua proprietà. Le autorità hanno stabilito che i criminali aggredirono il dogsitter di Lady Gaga solo per impossessarsi degli animali. Infatti, i cani di questa razza possono avere un valore pari a migliaia di dollari.

Ryan Fisher era sulla Sunset Boulevard quando venne accerchiato dagli uomini, sparato e aggredito. In quell’occasione, due dei tre bulldog francesi della cantante vennero rapiti, Koji e Gustav, e vennero fatti salire a bordo dell’auto dei criminali.

New Video of Lady Gaga Dog Abduction Shows Shooting and Getaway https://t.co/LQbkxFzOJ6 — TMZ (@TMZ) February 25, 2021

I criminali incastrati a causa dei video delle telecamere

Alcune telecamere nella zona ripresero il tutto le autorità riuscirono a reperire le immagini dell’aggressione al dogsitter di Lady Gaga. In quell’occasione è possibile udire Ryan Fisher esclamare: «Oh mio Dio! Mi hanno sparato! Aiutatemi! Sto sanguinando dal petto». Inoltre, il dogsitter dichiarò che quella fu un’esperienza traumatica. Lady Gaga arrivò ad offrire una ricompensa pari a 500mila dollari per riavere gli animali ma in seguito le autorità riuscirono a rintracciare i criminali e a recuperare i bulldog francesi.

Ora James Howard Jackson ha patteggiato una pena di 21 anni da scontare in carcere. Precedentemente, Jayline White, altro membro del gruppo di rapitori, è stato condannato a 4 anni di reclusione dopo aver confessato il fatto.