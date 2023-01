Roma, spari a Tor Bella Monaca: fermato un 45enne

Spari a Tor Bella Monaca a Roma: l’episodio è avvenuto oggi, 5 gennaio, verso le ore 14. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, dei colpi di pistola sarebbero arrivati da una Fiat Panda grigia. L’arma sarebbe la stessa con la quale sarebbero state tamponate le altre auto in sosta. Carabinieri e polizia si sono immediatamente recati sul posto in seguito alle segnalazioni ricevute dal numero unico.

Spari a Tor Bella Monaca, il fermo dopo inseguimento

I cittadini avrebbero telefonato alle forze dell’ordine dopo aver udito gli spari. A quanto si apprende, un uomo si sarebbe messo a sparare con una pistola mentre guidava. Una volta arrivate le forze dell’ordine, il conducente avrebbe tentato di dileguarsi velocemente per le vie del quartiere, mentre le auto dei militari e degli agenti lo avrebbero inseguito fino al fermo. Si tratterebbe di un 45enne già noto alle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, ma non ci sarebbero notizie di feriti nel momento in cui si scrive. Non è chiaro se il conducente della Panda avesse avuto una lite con qualcuno prima di mettersi a sparare a vuoto. L’uomo sarebbe stato bloccato all’altezza di viale Santa Rita da Cascia e sarebbe stato condotto in caserma.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine ora dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le indagini dovranno chiarire dove si trovi l’arma – che non sarebbe stata ancora trovata – e perché il presunto aggressore avrebbe iniziato a sparare colpi per le vie di Roma. In più, si dovranno chiarire le condizioni del conducente alla guida del mezzo. La posizione della persona fermata è ora al vaglio degli inquirenti.

Il 45enne sarebbe stato portato in commissariato per gli accertamenti di rito in seguito al fermo. Al momento non sono state rese note le accuse.