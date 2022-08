Spari contro un bus a Gerusalemme, sette feriti

Sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un attacco con arma da fuoco contro un autobus. La sparatoria è avvenuta appena fuori dalla Città Vecchia di Gerusalemme, nei pressi della Tomba di Davide, che si trova in angolo del piano terreno di quanto resta di un’antica chiesa bizantina, ai piedi del Monte Sion, costruita dai monaci francescani espulsi dai musulmani nel XVI secolo. Nello stesso complesso, ma al primo piano, è situata secondo la tradizione anche la sala in cui fu celebrata l’Ultima Cena.

Due delle sette persone ferite sono in gravi condizioni

«Ci sono un totale di sette feriti, tutti coscienti, una donna e sei uomini, di cui due sono gravi», ha spiegato Zaki Heller, portavoce del Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa. L’autore dell’attacco alla fermata del bus si chiama Amir Sidawi ed è un palestinese di 26 anni, con cittadinanza israeliana. Scoperta l’identità dell’attentatore, nella notte la polizia israeliana ha circondato la sua abitazione a Gerusalemme Est, così come quelle dei suoi familiari.

L’attentatore non è affiliato ad alcuna organizzazione palestinese

Dopo aver cercato di chiedere aiuto ai parenti, una volta resosi conto di non avere vie di fuga, Amir Sidawi ha preso un taxi e si è recato alla stazione di polizia di Moriah, dove si è consegnato agli agenti, fornendo loro anche l’arma che sarebbe stata usata per l’attentato. Sirawi, che non risulterebbe affiliato ad alcuna organizzazione palestinese ed era stato incarcerato in passato per cinque anni per un attacco con coltello, è stato poi consegnato allo Shin Bet, ovvero il servizio di intelligence interno israeliano, che lo sta interrogando.

