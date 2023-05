Serbia, sparatorie di massa in due villaggi: almeno 8 morti e 13 feriti

Nella tarda serata di ieri in due villaggi nei pressi della cittadina di Mladenovac, in Serbia, a circa 60 chilometri a sud della capitale Belgrado, sono avvenute due sparatorie. Il bilancio finale è di almeno 8 morti e 13 feriti.

Sparatorie in Serbia: le dinamiche

Dubona e Mladenovac sono le due cittadine palcoscenico degli avvenimenti. Secondo le prime testimonianze, una persona ha aperto il fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento ed è scappata.

Alcune unità antiterrorismo della Polizia serba hanno circondato l’area dove si era nascosto il presunto responsabile della sparatoria di massa, mobilitando elicotteri e droni. Il sospetto, fa sapere la tv nazionale, è stato arrestato al termine di una caccia all’uomo durata tutta la notte vicino a Kragujevac, nella Serbia centrale.

Secondo le autorità, il responsabile della strage è un uomo, Uros B., di 21 anni. Il ministro degli Interni Bratislav Gasic ha definito gli attacchi «un atto di terrorismo». Tra le vittime dell’attacco vi sarebbero anche un agente di Polizia, in quel momento non in servizio, e sua sorella.

La stretta del governo sull’uso di armi

A seguito della strage perpetrata da un ragazzino di 13 anni nei giorni scorsi, il governo serbo, oltre a invitare i genitori a tenere lontani dalle armi i propri figli, ha deciso di intervenire sulle le armi da fuoco.

Ha infatti proposto una moratoria di due anni sul rilascio dei permessi per la detenzione e il porto di armi da fuoco corte (permessi per l’acquisto di armi e certificati) e, entro tre mesi, l’amministrazione ha promesso di completare la revisione di tutte le licenze rilasciate per il possesso delle stesse.

Revisione anche se le armi sono conservate separatamente dalle munizioni e se l’accesso a minori e ad altre persone non autorizzate sia adeguatamente impedito. Entro tre mesi inoltre è previsto il controllo di tutti i poligoni di tiro sul territorio del Paese, verificandone il regolamento sulle condizioni e modalità di utilizzo e il divieto di accesso ai minori.