Sparatoria in un’università in Virginia, 3 morti: arrestato uno studente

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta all’interno di un’università in Virginia. Secondo i primi dati diffusi, 2 persone sarebbero rimaste ferite mentre ci sarebbero stati ben 3 morti.

L’arresto del colpevole che ha provocato la sparatoria in Virginia

Le autorità, dopo una lunga caccia all’uomo, sono riuscite ad arrestare il colpevole che ha provocato la sparatoria all’Università di Virginia. Si tratta di Christopher Darnell Jones Junior, un ragazzo studente del campus che in molti conoscevano. La polizia, dopo essere riuscita a risalire al colpevole non hanno perso tempo e si sono mossi per poter arrestare il ragazzo. Il giovane è entrato nel campus e ha ucciso 3 membri della squadra di football dell’Università, mentre ne ha feriti altri 2.

Tuttavia, le autorità continuano ad indagare per scoprire quale sia il movente dell’assassino. Il ragazzo che ha provocato la sparatoria in Virginia ha iniziato a creare scompiglio durante la sera e alle 22:40, dunque circa le 4:40 in Italia, è scattato l’allarme all’interno dell’Università. Il rettore Jim Ryan ha deciso di sospendere le lezioni per oggi e si è strinto a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari a causa della sparatoria.

L’annuncio del rettore prima dell’arresto

Ad annunciare l’arresto del principale sospettato della sparatoria in Virginia, vale a dire Christopher Darnell Jones Junior, ci ha pensato il capo della polizia locale. Inoltre, prima che si giungesse all’arresto, le forze dell’ordine avevano diffuso un identikit ben preciso del killer, identificandolo come un ragazzo che «indossa un giubbotto bordeaux, jeans e scarpe rosse». Sembra poi che il sospettato dopo aver compiuto gli omicidi si sia allontanato dalla scena a bordo di un veicolo molto grande, probabilmente un SUV o un Camion.

Il rettore Jim Ryan ha scritto un tweet commovente su Twitter nel quale si legge: «Sono devastato dal fatto che questo tipo di violenza abbia coinvolto l’Università della Virginia. Questo è un incidente drammatico per tutti nella nostra comunità».