Sparatoria Sant’Anastasia, fermati due ragazzi di 17 e 19 anni: chi sono

Si è chiuso nelle scorse ore il cerchio sui due individui che, nella giornata di martedì 23 maggio, si sono resi responsabili di una sparatoria fuori da un bar in provincia di Napoli.

Fermati due ragazzi per la sparatoria di Sant’Anastasia

Questi i fatti. Due giorni fa, tre persone (madre, padre e figlia di 10 anni) sono rimaste ferite dai colpi di arma da fuoco sparati da due individui a volto coperto, passati accanto al locale con il loro motorino e le pistole in mano. Sarebbero stati dieci i colpi sparati, in totale, con pallottole di calibro 9. In base alle prime ricostruzioni, i due criminali avrebbero preso di mira il bar dopo essere stati cacciati dai proprietari. Tutti e tre i feriti, per fortuna non in pericolo di vita, sono assolutamente estranei alla vicenda e si sono dunque ritrovati coinvolti nella sparatoria loro malgrado.

I presunti responsabili del gesto già erano stati fermati in caserma per essere ascoltati, anche se in un primo momento non erano stati posti in stato di fermo. Nella giornata di ieri, ad ogni modo, la situazione ha iniziato a delinearsi con maggior chiarezza. Entrambi gli individui protagonisti della sparatoria sono infatti due giovanissimi.

Chi sono i responsabili

Il primo ad essere individuato tramite le telecamere di sicurezza è un ragazzo di 19 anni che risponde al nome di Emanuele Civita. Pare che il giovane (che dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e porto illegale d’armi) abbia precedenti alle spalle per detenzione di armi e stupefacenti. In base alle ricostruzioni degli inquirenti, sembra inoltre che il padre, Fabio, sia stato in passato affiliato con la Camorra.

Civita si è costituito alla Polizia proprio come il “collega” (le cui generalità non sono note). Il secondo responsabile si sarebbe infatti presentato ore dopo la sparatoria in caserma accompagnato dal suo avvocato.