Sparatoria a Parigi, due morti e quattro feriti: arrestato il responsabile

Due persone sono morte e almeno quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in tarda mattinata a Parigi. Le autorità hanno precisato che i fatti sono avvenuti in rue d’Enghien, nel decimo arrondissement della capitale.

Sparatoria a Parigi: due morti

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 69 anni avrebbe aperto il fuoco utilizzando una pistola semiautomatica di tipo Colt 45. «Sette-otto colpi in strada. Panico totale, siamo rimasti chiusi dentro», ha dichiarato un negoziante che lavora nella zona dove si sono verificati i fatti – un centro culturale curdo. Dopo aver ricevuto l’allarme, la Polizia ha emesso una chiamata generale via radio per mettere in sicurezza tutti i siti curdi a Parigi e nei sobborghi interni.

Nel mentre sono giunti sul posto gli operatori sanitari, che hanno constatato la morte di due persone e il ferimento di altri quattro cittadini trasferiti d’urgenza in ospedale. Due di essi sono in gravi condizioni. «Stavamo camminando per strada. Ci siamo voltati, abbiamo visto gente che correva a destra e a sinistra», ha dichiarato un altro testimone.

Il presunto responsabile è stato arrestato

Stando a quanto reso noto dall’ufficio del procuratore di Parigi a TF1info, le autorità hanno aperto un’inchiesta per omicidio, omicidio volontario e violenza aggravata. Hanno inoltre arrestato il presunto responsabile dell’attacco, un individuo di nazionalità francese nato nel 1953 a Montreuil, Seine-Saint-Denis. Le motivazioni che l’hanno spinto a compiere il gesto sono ancora sconosciute. L’uomo avrebbe anche tentato di fuggire rifugiandosi nel salone di un parrucchiere prima di venire identificato dalle forze dell’ordine.

Ministro dell’Interno atteso sul posto

Il ministro dell’Interno Gérald Darmin ha annunciato che si recherà sul luogo della «drammatica sparatoria» avvenuta questa mattina. Dopo aver ringraziato la Polizia per il suo decisivo intervento, il sindaco della capitale Anne Hidalgo ha così commentato l’accaduto: «Il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco».