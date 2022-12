Sparatoria di Parigi, il killer: «Ho agito per razzismo»

Il francese di 69 anni che ieri ha ucciso tre curdi nei pressi di un centro culturale a Parigi ha detto di aver agito perché è razzista. Lo ha riferito l’emittente Bfmtv, precisando che l’ammissione è arrivata durante l’interrogatorio dell’uomo, macchinista in pensione che ha aperto il fuoco poco prima delle 12 di ieri in rue d’Enghien, nel X arrondissement della capitale francese. L’autore dell’attacco aveva con sé una una valigetta contenente «due o tre caricatori carichi, una scatola di cartucce calibro 45 con almeno 25 cartucce all’interno». L’arma utilizzata per il triplice omicidio è una 1911 Colt 45 dell’esercito americano «dall’aspetto logoro», scrive la stampa francese. L’uomo, secondo quanto indicato dall’ufficio del procuratore della capitale transalpina, rimarrà in custodia cautelare.

Nuovi scontri tra manifestanti curdi e polizia francese

All’indomani dell’attacco, incidenti tra polizia francese e manifestanti curdi si stanno registrando vicino a Place de la Republique. I tafferugli sono scoppiati lungo Boulevard du Temple: la polizia è finita sotto il lancio di oggetti e ha risposto con gas lacrimogeni. Già ieri c’erano state proteste e scontri contro le forze dell’ordine, accusate dalla comunità curda di non aver fatto abbastanza per prevenire il crimine d’odio. «Lo sappiamo, siamo minacciati: i curdi in generale, gli attivisti curdi, i militanti curdi sono minacciati e la Francia ci deve proteggere», ha dichiarato Berivan Firat, portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia, che questa mattina ha incontrato il prefetto di Parigi. «Rifiutiamo la qualificazione di atto razzista. Riteniamo e sottolineiamo che questo è stato un attacco terroristico».

L’autore dell’attacco era uscito di prigione il 12 dicembre

L’autore dell’attacco, nato nel 1953 a Montreuil, era stato fermato un anno fa, in relazione a un’aggressione con una scimitarra contro un campo di migranti situato nell’XI arrondissement. Uscito di prigione il 12 dicembre, era sottoposto a controllo giudiziario e gli era stato imposto il divieto di possedere armi.