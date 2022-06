Sparatoria in un locale di Oslo durante il Pride, cosa sappiamo

Due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un locale frequentato prevalentemente da omosessuali a Oslo, particolarmente affollato nei giorni in cui nella capitale norvegese è in corso il Pride. Numerosi i feriti. L’autore dell’attacco è stato arrestato. Cosa sappiamo.

Sparatoria di Oslo, dove è successo

La sparatoria è iniziata nel London Pub, club gay tra i più famosi della capitale norvegese, certamente il più longevo visto che è stato aperto nel 1979. Ma alcune persone sono state ferite anche in un fast food e nel jazz club Herr Nilsen, entrambi nelle vicinanze.

Sparatoria di Oslo, i morti e i feriti

Come detto sono due le vittime. Per quanto riguarda i feriti, secondo i media locali sono 14 le persone che hanno ricevuto assistenza medica sul posto e otto di esse sono al momento ricoverate in ospedale.

Sparatoria di Oslo, l’autore dell’attacco

L’autore della sparatoria, un norvegese di origini iraniane, è stato arrestato quasi subito. Le autorità di Olso parlano di “attacco terroristico”. La polizia, che lo ha trovato in possesso di due armi da fuoco, ritiene che l’uomo abbia agito da solo. La parata del Pride di Oslo, che si sarebbe dovuto svolgere oggi pomeriggio è stata annullata. Lo hanno reso noto gli organizzatori, sottolineando di aver seguito le raccomandazioni della polizia.

Sparatoria di Oslo, i racconti dei testimoni

«Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa», ha detto alla stampa norvegese un testimone dell’attacco. «Il killer era molto determinato, soprattutto su dove mirare. Quando ho capito che era una cosa seria sono scappata. C’era un uomo in sangue disteso per terra», ha dichiarato un’altra testimone. «Ho visto un uomo arrivare sul posto con una borsa. Ha preso un’arma e ha iniziato a sparare. All’inizio ho pensato che fosse un fucile ad aria compressa. Poi il vetro del bar accanto si è frantumato e ho capito che dovevo correre ai ripari», ha raccontato Olav Roenneberg, giornalista della tv pubblica NRK, che stava passando la serata in quella zona di Oslo. «Siamo sotto choc e rattristati dal tragico incidente, stiamo seguendo da vicino gli sviluppi. I nostri pensieri sono con le vittime e i loro cari», si può leggere sulla pagina Facebook dell’Oslo Pride.