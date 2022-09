Sparatoria nel milanese durante una festa al bar: muore un ragazzo di 23 anni

A Turbigo, nel milanese, c’è stata una sparatoria in un bar. Secondo le ricostruzioni, il tutto sarebbe accaduto nel mezzo di una festa, verso le ore 23:30: un uomo albanese avrebbe estratto l’arma e avrebbe sparato a un suo connazionale di 23 anni, uccidendolo. Nella sparatoria è rimasto coinvolto un secondo uomo, ferito. Ecco tutto quello che è successo.

La lite che ha portato alla sparatoria fatale per il 23enne

L’episodio violento che ha portato alla sparatoria è avvenuto durante la notte del 17 settembre a Turbigo, comune del milanese. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il litigio sarebbe iniziato intorno alle 23:30 durante una festa organizzata nelle vicinanze di un bar di via Allea Comunale. Le indagini degli inquirenti hanno evidenziato come la lite sia scoppiata per ragioni molto futili, ma che si è trasformata in un episodio sanguinoso.

Infatti, improvvisamente un 34enne di nazionalità albanese ha impugnato l’arma da fuoco iniziando a sparare contro alcuni dei connazionali, colpendo a morte un ragazzo di appena 23 anni. Anche un altro uomo, un 30enne, è rimasto ferito al polpaccio in maniera non grave, soccorso e portato in ospedale. Le forze dell’ordine sono state allertate dalle persone nelle vicinanze e sono intervenute tempestivamente per fermare l’aggressore e arrestarlo.

I tentativi dei presenti di fermare l’aggressore

Secondo la ricostruzione, l’uomo di 30 anni ferito al polpaccio sarebbe stato colpito per primo. A quel punto, i presenti avrebbero provato a fermare l’aggressore circondandolo ma quest’ultimo avrebbe reagito sparando di nuovo, con il proiettile che avrebbe trapassato la carotide del ragazzo di 23 anni. Il decesso è avvenuto dopo il rapido trasporto in ospedale, inutile purtroppo, nonostante l’allerta da codice rosso.

L’aggressore è stato colpito ripetutamente dai presenti nel tentativo di bloccarlo ed in seguito è stato arrestato. I Carabinieri hanno anche recuperato l’arma del delitto, identificandola come una pistola calibro 6,35 smarrita in provincia di Como nel 2017.