Sparatoria a Nashville, chi sono le vittime: dalla figlia del pastore alla supplente

Sono state sei le vittime della sparatoria accaduta ieri alla Covenant School, scuola elementare cristiana privata, a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti.

I tre bambini morti nella sparatoria della scuola di Nashville

I tre bambini che sono stati vittime nella sparatoria avevano tutti la stessa età cioè 9 anni. Sono stati identificati dalla polizia come Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney. La bambina di nome Hallie era molto nota per essere la figlia di Chad Scruggs, il pastore della Covenant Presbyterian Church, come hanno confermato i funzionari della chiesa a CBS News. Eleanor invece, la sorella maggiore di Evelyn Dieckhaus, altra vittima della sparatoria, durante una cerimonia tenutasi nelle scorse ore in memoria delle vittime del massacro di Nashville ha detto: «Non voglio essere figlia unica». Inoltre, il pastore anziano Nathan Parker durante una cerimonia ha detto: «È stata una giornata dura. Siamo tristi per le famiglie delle vittime e per coloro le cui vite non saranno più le stesse a causa del trauma che hanno subito. Triste perché viviamo in un mondo spezzato dal peccato, dalla sofferenza e dalla morte».

Le tre vittime adulte della sparatoria di Nashville

Sono state identificate altre tre vittime della sparatoria di Nashville. Si tratta di tre adulti e tra queste c’è anche la preside della Covenant School: Katherine Koonce, 60 anni, come è confermato sul sito della scuola. «Ha fatto così tanto per quei bambini», ha detto alla BBC la madre di due bambini iscritti alla scuola. «E ora ha dato la sua vita per proteggerli. Conosceva ogni singolo studente per nome. Anche se non alcuni non potevano permetterselo, ha fatto in modo che restassero», ha continuato la donna. La seconda vittima è stata Mike Hill, 61 anni, era invece un custode della scuola. L’ultima vittima è Cynthia Peak, di circa 60 anni, era una supplente che lavorava nella scuola il giorno dell’attacco. La donna ha lasciato il marito e tre figli.