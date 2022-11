Sparatoria in locale gay in Colorado, 5 morti

Cinque persone sono state uccise questa notte in una sparatoria in un discoteca gay di Colorado Springs, il Club Q. Altre 18 persone sono rimaste ferite. Fermato l’assalitore, anche lui rimasto ferito: dopo aver sparato è stato bloccato da alcuni avventori. La polizia non ha fornito alcuna ipotesi di movente.

«Ringraziamo la veloce reazione degli eroici clienti che hanno immobilizzato l’uomo armato e messo fine a questo attacco d’odio», hanno scritto sui social i responsabili del locale Club Q, dicendosi «devastati da questo attacco senza senso» contro la comunità Lgbtq+: «Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno a tutte le vittime, alle loro famiglie e amici e offrono le condoglianze ai familiari delle vittime».

Secondo quanto riferito dalla tenente Pamela Castro, i poliziotti sono entrati nella discoteca Club Q dopo aver ricevuto una prima segnalazione di sparatoria alle 23:57, arrestando poi l’aggressore, che era stato già bloccato da alcuni clienti.

BREAKING: #BNNUS Reports

At 11:57 a.m., the first call came in for a mass shooting at #ClubQ. As of right now, 18 people injured and 5 people killed.

On the 324th day of the year, this will be the 702nd mass shooting in America. pic.twitter.com/fSEZn3HwQU

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022