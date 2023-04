Sparatoria a Fara Vicentino: sottrae la pistola ad un Carabiniere, colpisce un vigile e muore

Attimi di terrore e paura a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza: un uomo ha sottratto la pistola ha un carabiniere e ha iniziato a sparare all’impazzata. Lo scontro si è concluso con la morte del protagonista della sparatoria mentre un vigile è stato ferito. Le forze dell’ordine erano intervenute dopo diverse segnalazioni di un uomo di origine marocchina che urlava continuamente in strada «Allah Akbar».

❌❌❌ Sparatoria in provincia di #Vicenza, a Fara‼️ Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino. C’è stata una sparatoria fra le forze dell’ordine e un cittadino, sembra di origine straniera, a seguito di un fermo. pic.twitter.com/ZtPLNXLVLx — Luca Zaia (@zaiapresidente) April 24, 2023

La dinamica della sparatoria a Vicenza

Secondo una prima ricostruzione, le forze dell’ordine di Fara Vicentino erano intervenute dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni passanti in via Crosara. Questi ultimi segnalavano che un uomo marocchino stava urlando in strada a squarciagola «Allah Akbar», mostrando un comportamento aggressivo e violento. Sul posto, al confine con il comune di Breganze, sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri: hanno tentato di riportarlo alla ragione, senza però riuscirci. Vigili e carabinieri hanno cercato poi di immobilizzare l’uomo con alcune manovre, ma nello scontro il cittadino marocchino è riuscito a sfilare a un militare la pistola d’ordinanza. A quel punto ha iniziato a sparare all’impazzata e ha ferito un agente della polizia locale. I militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L’agente di polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, referente dell’Alto Vicentino: è stato trasferito all’ospedale San Bortolo di Vicenza con urgenza.

Le parole della sindaca ai giornalisti

La sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto, ha spiegato la dinamica dell’incidente ai giornalisti: «Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito». Inoltre sul posto della tragedia è arrivato anche il magistrato di turno per svolgere i rilievi.